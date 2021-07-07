Oyuncu Sinem Kobal imaj değişikliği yaptı, yıllardır kullandığı sarı saçlarını koyu renge boyattı

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, imaj değiştirdi. Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Kobal, yeni saçlarıyla kamera karşısına geçti.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu. Kobal'ın takipçilerinin yarısı yeni imajını çok beğenirken yarısı da eski saçlarının daha güzel olduğunu ve o imajına geri dönmesi gerektiğini söyledi.

İşte Sinem Kobal'ın yeni imajı: