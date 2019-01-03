Oyuncu Single Çıkarttı

" Medcezir, Osmanlı Tokadı ,Galip Derviş ,Kardeş Payı ,Üç Arkadaş,Paramparça ,Kiralık Aşk, gibi popüler dizilerde rol alan ve birçok reklam filmlerinde de rol alan Turgay Baydur, ''Müzik yeteneğimi radyoculuk zamanlarımda keşfeden arkadaşlarımın teşviki ile müzikle ilgilenmeye başladım. İlk single çalışmamınbestesi ve sözleri bana ait olan " İzi Kaldı Bende" şarkısı ile oldu. Şarkının düzenlemesini Sinan Kayabaşı üstlenirken klibi ünlü yönetmen Gürcan Keltek yaptı.''

HERKES ARTIK İNTERNET ÜNLÜSÜ

Sosyal medyada bir şarkı okuyarak insanların ünlü olmasına da değinen Baydur, ''Bizim sektörde her şey bir risk. Pazarda şarkı söyleyip keşfedilip klip bile çeken çocuk gibi bir anda belki parlayamam. Lakin bu şekilde ünlü olanlar aslında şarkıdan çok sergilediği tavır ve hareketlerden ötürü yada bilinen bir şarkıyı kendine ait bir üslupla söyleyerek tanınıyor insanlar. Benim farkım isesözleri yaşayarak bir anda yazmam bir anda bunu kliplendirmem en önemlisi şarkımın kulağa hoş gelmesi. Önceden bir Tarkan şarkı yaptığında albümündeki ikinci şarkıya ne zaman klip çekecek diye beklerken şimdiki nesil eğer bir şarkı tutmazsa o insanın en güzel en etkili şarkısı bile olsa dikkat çekmiyor...Önceden şarkı vardı şimdi ise sadece görüntü dans mimik değişik hareketler yani kısaca klip en önemli detay..Bu gidişte artık ömürlük ilerde dinlenecek bir şarkı çıkamayacak. Sosyal medyadan ünlü olan tüm fenomenler aynı renkte. Ben hikayemi önce elimle yazdım, daktilo ile şekillendirdim sonra bilgisayara döktüm...Onlar isedirekt emek uğraş olmadan ünlü olmanın peşindeler. Adaletsizlikte bu oluyor sanırım.