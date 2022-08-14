Oyuncu Süreyya Gürsel Evren 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Süreyya Gürsel Evren 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

14.08.2022 10:49

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sanatçı Süreyya Gürsel Evren misafir olarak geldiği sitede bulunan binanın 3. katından düştü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çalışma başlatırken, sağlık ekipleri Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Ailesinin başı sağolsun"

Çevre esnafından Mehmet Gürbüce, "Site önünde bir kalabalık vardı. Sağlık ve polis ekipleri gelmişti. Oyuncu, misafir olarak geldiği evden aşağı düşmüş. Hayatını kaybetmiş. Sabah saatlerinde olmuş. Televizyonlarda görüyorduk. Bizim de müşterimizdi. Ailesinin başı sağolsun" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, Evren, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncu Süreyya Gürsel Evren 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Süreyya Gürsel Evren 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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