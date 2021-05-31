Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı

Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakteriyle ünlenen ve şimdilerde Savaşçı dizisinde rol alan Tamer Karadağlı, bir süredir 24 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, Bodrum'da görüntülendi.

SICAK HAVADA SAATLERCE SOHBET ETTİLER

Milliyet'te yer alan habere göre, tatil sezonunu açan çifte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Turgut Tunçalp eşlik etti. Bodrum Ören'de bir araya gelen ünlü isimler, deniz kenarında uzun uzun sohbet etti. Genç sevgilisiyle saatlerce zaman geçiren Karadağlı'nın sıcağa rağmen tişörtünü hiç çıkarmaması da dikkat çekti. Öte yandan çiftin tatile gelip hiç denize girmemesi de gözlerden kaçmadı.