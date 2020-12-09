Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı - Son Dakika

Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı

09.12.2020 08:47
Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı, System.String[]

73 yaşındaki oyuncunun dilekçesinde, "Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkansız hale getirmektedir.

73 yaşındaki oyuncunun dilekçesinde, "Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkansız hale getirmektedir. Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz" denildi. Taraflar mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunup birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Yaklaşık 5 dakika süren duruşmada çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı

Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı - Son Dakika Magazin


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