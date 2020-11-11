Oyuncu Taner Ölmez "Brand Week Istanbul"a konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Oyuncu Taner Ölmez "Brand Week Istanbul"a konuk oldu Açıklaması

11.11.2020 17:57
Oyuncu Taner Ölmez

"Mucize Doktor" dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, bu yıl "Çizginin Dışındakiler" temasıyla düzenlenen, iş ve marka dünyasının yanı sıra ünlü isimlerin bir araya geldiği "Brand Week Istanbul"a konuk oldu.

"Mucize Doktor" dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, bu yıl "Çizginin Dışındakiler" temasıyla düzenlenen, iş ve marka dünyasının yanı sıra ünlü isimlerin bir araya geldiği "Brand Week Istanbul"a konuk oldu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl online olarak gerçekleştirilen etkinlik, "brandweekistanbul.com"dan canlı olarak katılımcılarla buluştu.

"Brand Week Istanbul"un "Inspiration Hall" bölümünde "Suyun Peşinde" başlıklı söyleşiye katılan Ölmez, Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar'ın sorularını yanıtladı.

Ölmez, geçen yıl Türkiye'nin, gelecekteki su fakirliğine dikkati çekmek adına Musa Eroğlu'nun "Yolun Sonu Görünüyor" türküsünü yeniden yorumladığı, "Yarının Suyu" farkındalık projesinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sanat hayatında işinin bir adım yukarı çıkarak bir şeyler anlatmak olduğunu belirten Ölmez, "Tiyatroda da, televizyonda da aynı şekilde bir şeyler anlatıyoruz. Madem ki bu kadar hitabet gücümüz sağlam, bize ve geleceğimize iyi gelecek projelerde de olmamız gerekiyor. Medyatik tarafımızı, insanların bizi izliyor olmasını, hayatımızın içinde olumlu yanlarda da kullanmamız lazım. Bu yüzden daha fazla sosyal sorumluluk projelerinde olmalıyız. Çünkü birileri sizi seviyor, canı gönülden dinliyor ve onların rol modeli olabiliyorsunuz." dedi.

Ölmez, EBA TV'de su tasarrufu ile ilgili hazırladığı videolardan yola çıkarak, "Çocuklara da bir şey anlatmalıyız. Onların beni sevdiğini hissediyorum, biliyorum ve bu gücü iyi şekilde kullanmak istiyorum. Çünkü o çocuklar bizim geleceğimiz. 10 tanesinden 4'ünün alt beynine bir şeyler yerleştirebilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un su problemini konu alan "25 Litre: Suyun Peşinde" adlı belgeselde rol alan genç oyuncu, "Projeler bana ömürlük bir ödev verdi aslında. Projeler bittikten, her şey iyi olduktan sonra da benim için bir şey değişmeyecek. Yine aynı şekilde bu konulara dikkat edeceğim." diye konuştu.

Pandemi döneminde yeni tip koronavirüs tedbirlerini ele alan Sağlık Bakanlığının hazırladığı kamu spotlarında da rol alan Taner Ölmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben işimi samimiyetle yapıyorum. Tek sermayem bu aslında, samimiyet. Deli gibi çalışıyorum. Hiçbir boş anım olmuyor bir projeye başlarken. Mucize Doktor'a da ben yüzde 90 değil, yüzde yüzümü verdim. Çok duygu dolu anlar yaşadım, otizmli bireylerle buluştuğumda. 'Hava almaya çıkıyorum' deyip, ağladığım anlar oldu. Gerçekten bu işe yüreğimi koydum. Hakikaten insanlar tarafından da anlaşıldı ve kabul edildi. Bu kadar sevilen ve güven veren bir Ali Vefa karakterinin, pandemide insanlara kuralları anlatması doğru bir seçimdi. Çünkü ne dediği dinlenilen bir karakter."

Taner Ölmez, Brand Week, İstanbul, Mucize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu Taner Ölmez 'Brand Week Istanbul'a konuk oldu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşulduğu canlı yayında uyukladı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisi kabul etti! 2021 yılı DSÖ, Bakan Koca'nın önerisi kabul etti! 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi         
17:16
Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok         
17:12
Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu         
16:55
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Koronavirüsün genetik kodunda Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı         
16:07
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi         
15:45
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 18:17:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oyuncu Taner Ölmez "Brand Week Istanbul"a konuk oldu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei