Paylaşımlar kafa karıştırdı! Oyuncu Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?
24.03.2021 08:08
Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Naci ve Safiye aşkı bitti. Gençlik aşkını kalbine gömen Safiye, eski günlerine geri döndü. Naci'yi canlandıran Tansel Öngel'in diziye veda edip etmediği ise henüz bilinmezken yapılan paylaşımlar kafaları karıştırdı. Öngel ve Ezgi Mola, Instagram hesaplarında veda mesajına benzer paylaşımlar yaptı.
Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Tansel Öngel, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dün akşam 27. bölümle ekrana geldi. Naci ve Safiye'nin ayrılması ise izleyicileri derinden etkiledi. Han'ın baskısından dolayı İstanbul'dan ayrılma kararı alan Naci, Safiye'den de ayrılmış oldu. Naci karakterini oynayan Tansel Öngel'in diziye veda edip etmediği ise şimdilik bilinmiyor.
PAYLAŞIMLARI KAFA KARIŞTIRDI
Ancak başrol oyuncusu Ezgi Mola'nın Instagram hesabından Tansel Öngel'i etiketleyerek "Sen de unutma beni, unutama beni. Tansel'cim" notunu yazdı. Öngel ise Mola'nın paylaşımını alıntı yaparak "İnsan olmaktan ve mesleğimden gurur duymak için sana bakmam yeter be canım partnerciğim" dedi.
Başarılı oyuncu Tansel Öngel'in akıbeti ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.
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