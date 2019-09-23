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Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim hakkındaki inceleme

34 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması nedeniyle inceleme başlatılan hakimin eyleminin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını, eylemle ilgili Yargı...

Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim hakkındaki inceleme, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması nedeniyle inceleme başlatılan hakimin eyleminin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını, eylemle ilgili Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatılmıştı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakim ve film yıldızının sosyal medyada yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur." ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Yılmaz, inceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını belirterek, hakimin eylemiyle ilgili 6 Mart 2019 tarihli HSK Genel Kurulunda kabul edilen ve 11 Mart 2019'da kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağını aktardı.

Yılmaz, paylaşımında Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı davayla ilgili tutanağı da paylaştı. Duruşma tutanağında, Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin fotoğrafı paylaşan hakimden farklı bir isim olduğu görülüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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