Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:56 Kaynak: AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.
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