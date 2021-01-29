Oyuncu Tolga Güleç sevgilisinden ayrıldı

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü oyuncu Tolga Güleç, özel hayatında aradığı mutluluğu yine bulamadı. 2013 yılında meslektaşı Yeliz Şar ile evlenen Güleç, 2017 yılında bu evliliği noktalamıştı.

ARADIĞI AŞKI BİR TÜRLÜ BULAMADI

Yeliz Şar'dan boşandıkran sonra Tuba Anil ile kısa süreli birliktelik yaşayan 39 yaşındaki Güleç, 2019 yılında gönlünü Melike Burcu Aygun'a kaptırmıştı.

GENÇ SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Tolga Güleç'in genç sevgilisi Melike Burcu Aygun'dan da kısa süre önce ayrıldığı öğrenildi. Güleç ile Melike Burcu Aygun'un fikir ayrılıkları yaşadığı öğrenildi.

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Tolga Güleç, 20 Eylül 1981 yılında İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezundur.





İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Büyük Buluşma dizisi ile yaşayan Tolga Güleç bugüne kadar; Poyraz Karayel, Son Çıkış, Hayat Ağacı, Adını Kalbime Yazdım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Gece Gündüz, Hatırla Sevgili, Kırık Kanatlar ve Misi gibi dizilerde rol aldı. Güleç, yakın bir zamanda 'Masumiyet' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.



