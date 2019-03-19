Oyuncu Ümit Yesin Yarın Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.



Yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu için yarın saat 11.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlenecek.



Yesin'in cenazesi, öğle namazına müteakip Altunizade Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığında defnedilecek.



Son olarak "Yeni Gelin" dizisinde rol alan usta oyuncu, 28 Ocak 1954'te Ankara'da doğdu.



Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda görev alan sanatçı, "Cennet Mahallesi" ve "Çiçek Taksi" dizilerinde oynadığı karakterlerle de geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

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