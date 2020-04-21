Oyuncu Umut Demirdelen hayatını kaybetti - Son Dakika

"Şehnaz Tango", "Üvey Baba", "Kurtlar Vadisi Pusu" dizilerinin unutulmaz oyuncusu Umut Demirdelen 67 yaşında hayata veda etti.

Son olarak "Payihtaht Abdülhamid" dizisinde de rol alan Demirdelen'in vefatının ardından sosyal medyada üzüntüsünü paylaşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Devlet Tiyatroları emekli sanatçılarından Umut Demirdelen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımız Umut Demirdelen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sanatçının yakın arkadaşı oyuncu Nedim Saban da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devlet Tiyatrosu'ndan emekli, dizilerde çok çalışan, tiyatroyu gerçekten yüreğiyle seven, izleyen, düşünen, hep tiyatro konuşan ve en önemlisi de hep yaşamın bir parçası olan benim de 30 yıllık dostumu bugün kaybettiğime çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." dedi.

Demirdelen'in uzun süredir akciğer rahatsızlığı yaşadığına işaret eden Saban, "Onun komplikasyonu olmuş bu dönemde. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Demirdelen ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Son doğum günü pastamızı beraber kesmiştik. İkimiz de Oğlak burcuyduk. 1992'de tanışmış ve ilk tanışmada birbirimizi hiç sevmemiştik! 30 yıla varan kadim dostluğumuzda kavga etmediğimiz zaman, 'Ne tuhaf değil mi, seni hiç sevmemiştim başta' diye gülerdik. Kavgalarımız da 'Seni çok seviyorum' diye biterdi. Birbirimize en çok 'Picasso ile Einstein' oyununda çalıştıktan sonra bağlanmıştık. Ona en çok 'dinlemediği için' kızardım ama beni niye dinlesin? Yaşamı o kadar seviyordu ki. Hayatın sesini dinliyordu. Bazen yaşama bu kadar bağlı olmasına da kızar, 'Keyfin yerinde' diye takılırdım. Kötü bir şey duymak istemez, hep yaşama tutunmayı seçerdi. Bunu keşfettiğimde ona hep yaşamın ucundan bir haber vermeyi seçtim.

Onunla en çok sağa sola boş boş bakıp, seçtiğimiz detayları renklendirme yarışında eğlendik. Yaşama bağlılığını hatırlatmak için üç gün önce hastane odasındaki telefon konuşmamızda da 'Korkma' dedim, meğer onu da dinlemeyecekmiş. Onu ne kadar çok özleyeceğim, yokluğu nasıl ağır gelecek, anlatamam. Huzur içinde uyu güzel arkadaşım. Kalabalıkları severdin ama cenazene bile gelemiyoruz. Şu günler geçsin bütün dostların çok sevdiğin Karaköy'de toplaşıp, güneşi batıracağız."

Umut Demirdelen 18 Ocak 1953'te Ankara'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Demirdelen, burslu olarak Londra National Theatre ve Barbican Center"da, oyunculuk, sahne ve kostüm tasarımı üzerine çalışmalar yaptı.