Oyuncu ve müzisyen Adil Şan Suriye Türkmenlerini sanatıyla temsil ediyor - Son Dakika
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Oyuncu ve müzisyen Adil Şan Suriye Türkmenlerini sanatıyla temsil ediyor

26.02.2022 11:37
Oyuncu ve müzisyen Adil Şan Suriye Türkmenlerini sanatıyla temsil ediyor

Türkmen kültürünü türküleri ve şiirlerinin yanı sıra dizilerde canlandırdığı karakterleriyle de dünyaya duyurmaya çalışan sanatçı Adil Şan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği "Halk Şairi" unvanını gururla taşıyor.

Türkmen kültürünü türküleri ve şiirlerinin yanı sıra dizilerde canlandırdığı karakterleriyle de dünyaya duyurmaya çalışan sanatçı Adil Şan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği "Halk Şairi" unvanını gururla taşıyor.

Suriye'nin Halep kentinde doğan ve çocukluk çağında yerleştiği Gaziantep'te türküleriyle adını duyuran Adil Şan, 2003'te "Çobanbey Elleri" adlı albümünü çıkararak sanat hayatına adım attı.

Türkmen kültürünü yansıtan albümler çıkarmaya devam eden Şan, 2007 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği korosuna dahil oldu.

2015'te "Türkvizyon" şarkı yarışmasına sözleri kendisine ait olan "Geliş" şarkısı ile katılan Şan, 4'üncü olarak kariyerini farklı bir noktaya taşıdı.

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Bayırbucaklı Ozan" karakterini canlandıran Şan, ayrıca Kutay dizisi ve Sultan Alparslan kısa filminde "Şahin Bey" karakterini oynadı.

Şan, 2017 ve 2018 yıllarında "Türk Dünyası Sanatçısı", 2019'da da Türk Dünyası Kültür Hizmet Ödülü'ne, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Halk Şairi" unvanına sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

" Türkiye'de hayalimi gerçekleştirdim"

Sanatçı Adil Şan, AA muhabirine, küçüklüğünden beri Türkiye'de sanatçı olma hayalinin olduğunu söyledi.

Türkiye'ye Y21 yıl önce yerleştiğini ifade eden Şan, şunları belirtti:

"Türkiye'de birçok albüm yaptım, kitaplar yazdım, klipler çektim. Belgesellere konu oldum. Eşim ve annem Gaziantepli. Sınır köyünde yaşadığımız zamanlarda annemlerin köyü Suriye tarafındaydı. Türkiye tarafında bulunan akrabalarımıza el sallardık. Uzaktan hasret giderirdik. Bu hasretliğe dayanamıyordum. Türkiye'de yaşamak istiyordum."

Suriye Türkmenlerinin sesi olmaya gayret ettiğini, özellikle Malazgirt'ten bu yana Türkmenlerin göçlerini anlatan eserler çıkardığını anlatan Şan, Halk Şairi unvanının kendisi için çok önemli olduğunu anlattı.

Sanat kariyerini çok yönlü olarak sürdürdüğünü ifade eden Şan, "Bir zamanlar sınırın Suriye tarafından hasretle Türkiye'ye bakan bir çocuğa bu unvanın verilmesi, beni ve Türkmenleri çok mutlu etti. Bu bizim için hayaldi. Allah'a şükür Türkiye'de hayalimi gerçekleştirdim. Şimdiki hayalim ise TRT sanatçısı olmak. TRT'de Suriye Türkmenlerinin kültürünü dünyaya anlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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