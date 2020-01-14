Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ vefat etti - Son Dakika

Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ vefat etti

7 saat önce

"Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi" ve "Fetih 1453" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Recep Aktuğ, 65 yaşında hayata veda etti.

Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ vefat etti, System.String[]

"Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi" ve "Fetih 1453" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Recep Aktuğ, 65 yaşında hayata veda etti.

Bu sabah yaşama gözlerini yuman sanatçının vefatını, kendisi de oyuncu olan kızı Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabı üzerinden "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim." sözleriyle duyurdu.

Recep Aktuğ'un sosyal medya hesaplarında ise "Recep Aktuğ vefat etmiştir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." sözleri paylaşıldı.

Recep Aktuğ, Fetih 1453, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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