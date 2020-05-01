Oyuncu ve yönetmen Özgür Özberk, salgın döneminde yeni senaryolar üzerinde çalışıyor - Son Dakika

Oyuncu ve yönetmen Özgür Özberk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde dil öğrenip, yeni film senaryoları yazdığını söyledi.

Özberk, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından, sanal ortamda düzenlenen "Sanata dair" söyleşisine katıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde evde kalmaya devam ettiğini ifade eden Özberk, bu dönemde dışarı çıkmadan yapabileceği işlerini yürüttüğünü dile getirdi.

Evde kaldığı dönemde çalışmalarına zaman ayırma fırsatı yakaladığını anlatan Özberk, şöyle devam etti:

"Evde kaldığım dönemde kendime yatırım yapmaya çalışıyorum. Dil öğrenmeye zaman ayırdım. Özellikle İspanyolca'ya merak saldım. Hedefim eylül ayına kadar derdimi anlatabilecek kadar İspanyolca ve Almanca öğrenebilmek. Yazıp kenara koyduğum birkaç senaryom vardı. Onlar düzeltilmeyi bekliyordu. Bu dönemde onlarla ilgileniyorum. İkisi de sevgi üzerine senaryolar. Yakın bir zamanda bir çocuk filmi çekmeyi düşünüyordum. Bunlara ek olarak bir çocuğun ananesine olan sevgisini anlatan bir senaryoya başlıyorum. Müziğe olan bir ilgim de var. Müzikle de ilgili çalışmalar yapıyorum."

Özgür Özberk, evde kaldığı dönemde sağlığını korumak için dengeli beslenip az da olsa spor yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.