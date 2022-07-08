Oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul için tören yapıldı - Son Dakika
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Oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul için tören yapıldı

08.07.2022 13:17
Oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul için tören yapıldı

Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul için tören düzenlendi.

Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul için tören düzenlendi.

Üsküdar Tekel Sahnesi'ndeki törene, Ertuğrul'un ailesinin yanı sıra arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ertuğrul'un 52 yıllık hayatında çok önemli işlere imza attığına dikkati çekerek, "İstişare komisyonumuzun en güler yüzlü üyesiydi. Mesleki yeterlilik kurumu nezdinde tiyatrocularla ilgili bir takım çalışmalar yapmıştık." dedi.

Yavuz, Ertuğrul'un başlattığı projelerin devam ettirilmesi gerektiğine de değinerek, tiyatro sanatına katkılarının, çalışkanlığının ve pozitifliğinin unutulmayacağını söyledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise Ragıp Ertuğrul'la 30 yıllık arkadaş olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle son 2 yılda, pandemi süresince tiyatronun devam etmesi için fikirler ve projeler üretti. Geç saatlerde bile olsa bize telefon açıp 'Bakın şu tiyatroda şu oyun var, bu tiyatroda şu oyun var' derdi. Çok kıymetli, çok zarif bir arkadaşımdı. Hiç kimseyi kırmaz sesini hiçbir zaman yükseltmezdi. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

Ertuğrul'un cenazesi öğle vaktini müteakip Şakirin Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Ragıp Ertuğrul kimdir?

1970 doğumlu Ertuğrul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde İstatistik Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünde tamamladı.

Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda 1988'de oyunculuğa başlayan Ertuğrul, 1999'da Sanat Çevresi dergisinde başladığı eleştiri yazılarına, Tiyatro... Tiyatro, Tempo, T24.com ve Vatan Gazetesinde devam etti.

Ertuğrul, 2011'de Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 75. Yıl Cüneyt Gökçer Ödülleri'nde "Yılın En İyi Eleştirmeni" ödülüne layık görüldü.

UNESCO Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye Merkezi Başkanlığı görevini 2015'ten itibaren üstlenen Ertuğrul, 2017'de Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (International Association of Theatre Critics-IATC) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Oyuncu, yönetmen ve eleştirmen Ertuğrul, tiyatro oyuncusu Dilek Türker'in yaşam öyküsünden hareketle "Soytariçe" adlı anlatı-romanı 2016'da okuyucuyla buluşturdu. REST Tiyatro'yu 2018'de kuran sanatçı, Türkiye prömiyeri yapan ilk prodüksiyonu Milan Kundera'nın "Jacques ile Efendisi" eseriyle Ekin Yazın Dostları'nın "Yılın Yönetmeni" ödülünü kazandı.

Ragıp Ertuğrul, 2019-2020 sezonunda Joel Pommerat'nın "Tüccarlar" adlı oyununu sahneye koydu.

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Oyuncu, yönetmen Ragıp Ertuğrul vefat etti Oyuncu, yönetmen Ragıp Ertuğrul vefat etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul için tören yapıldı - Son Dakika

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