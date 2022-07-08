Oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul toprağa verildi - Son Dakika
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Oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul toprağa verildi

08.07.2022 15:32
Oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul toprağa verildi

Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı.

Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı.

Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, Ertuğrul'un ailesinin yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Tiyatro sanatçısı Süha Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, Türk tiyatrosuna emek veren çok değerli bir insanı kaybettiklerini söyledi.

Uzun yıllar önce tanıştıklarını ve çok iyi arkadaş olduklarını kaydeden Uygur, Ertuğrul'un tiyatroya gönül verdiğini ve ömrü boyunca herkese yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Sanat camiası olarak bu aralar arka arkaya çok kayıplar verdik. Osman Wöber, Cüneyt Arkın'dan sonra şimdi de Ragıp... Gencecik yaşta toprağa vereceğiz. Bu kadar erken vedayı o da biz de hak etmedik. Gittiği yerde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Cem Kaynar ise Ertuğrul'un herkesin hayatına ince bir noktadan dokunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çok özel bir insandı. Tiyatro camiasına çok büyük faydaları olmuş bir insandı. Onu çok özleyeceğiz. Minnetle anacağız. Herkesle de çok güzel anısı vardı."

Törenin ardından Ertuğrul'un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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