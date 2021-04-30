Oyuncu Yavuz Seçkin hastanelik oldu! İşte son durumu...

Koronavirüs pandemisi dönemini Darıca'da ailesiyle birlikte geçiren oyuncu ve komedyen Yavuz Seçkin'i köpek ısırdı. 52 yaşındaki oyuncu, olayı esprili bir dille takipçilerine anlattı.

Yavuz Seçkin şöyle konuştu:

"Komşumuz, ikazlara rağmen kangal köpeklerini başıboş sokağa salıyor ve hayvanlar sokakta kafalarına göre takılıyorlar... Sokak, Elm Sokağı köpek versiyonu gibi. Maalesef bu kangal köpeklerden biri, dün beni de ıssırdı. Şükür yanımda çocuklarım, 81 yaşındaki annemiz yoktu. İstem dışı nahoş olaylar da yaşanabilirdi. Neyse bunu da şükür. Aşımızı olduk, ama tetanoz."