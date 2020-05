Oyuncu Yetkin Dikinciler, Enka Sanat Sohbetleri'ne konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Oyuncu Yetkin Dikinciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online düzenlenen Enka Sanat sohbetlerine konuk oldu.

Instagram üzerinden canlı gerçekleştirilen yayının sunuculuğunu, besteci, piyanist ve yorumcu Çiğdem Erken gerçekleştirdi.

Yayına evinden bağlanan Dikinciler, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde eğitim alırken, tiyatro kulübünün çalışmalarına katılarak, Yıldız Kenter'den tiyatro dersi aldığını söyledi.

Dikinciler, üniversitede Orhan Veli şiirlerinden bir dinleti hazırladığı sırada Yıldız Kenter'in kendisine sorduğu "Yetkin, tiyatroyu bir meslek olarak düşünür müsün?" sorusu üzerine felsefe eğitimini yarıda bırakarak, oyunculuğa adım attığını anlattı.

Ailesinde çocukken tiyatroya gitmenin bir gelenek olduğunu ve anneannesiyle Kenter, Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan ile Nejat Uygur Çevre Tiyatrosu'na ve sinemaya gittiğini belirten Dikinciler, şöyle devam etti:

"1970'li yıllar, muhteşem bir atmosfer vardı oralarda. İşte o zaman tiyatroda perde açıldığı zaman benim de içimde bir şeyin açıldığını hissederdim. Sanırım Kenter Tiyatrosunda izlediğimiz oyunlar, Nejat Uygur'un ustalıkla yaptığı dolantı komedileri, aynı zamanda hiciv, taşlama muhteşemdi. Bir yandan da Gazanfer Özcan'ın tuluat yeteneği, anlık doğaçlama kabiliyeti ya da kendimce 'acaba bunlar metin miydi' derdim. Fakat o kadar doğaldı ki, yükseltiyi kaldırır eşitlerdi bizi. İşte o eşitlik beni sahneye çekti. Yani hikaye anlatabilme içgüdüsünü verdi bana."

"Babam ve Oğlum, hayatımda başka bir dönemin başlangıcı oldu"

Ünlü oyuncu, sinemaya ilk kez "Bedel" adlı filmle adım attığına işaret ederek, "Uzun metrajlı, Kartal Tibet'in çektiği bir filmdi ama televizyonda yayınlandı. TRT'nin bir filmiydi. Bunun dışında çokça sinema filminde çalıştım. Bir yandan Nazım Hikmet'i oynamak, onu seven biri olarak her zaman beni çok mutlu etmişti. Mavi Gözlü Dev filminde Nazım'ın izini sürmek, onunla buluşmak zaten beni çok mutlu eden bir süreç olmuştu. Babam ve Oğlum filmi de kendi döneminde çok büyük etki yaratıp, milyonlara ulaştığı için hayatımda başka bir dönemin başlangıcı oldu." dedi.

Salgın sebebiyle evde kaldığı süreci 2 yaşındaki kızı ve eşi Aslı Orcan'la beraber kaliteli geçirmeye çalıştığını aktaran Yetkin Dikinciler, İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde rol aldığı "Profesyonel" oyununun 10. sezonuna girdiğini dile getirdi.

Dikinciler, tiyatronun popüler kültürden de beslenmesi gerektiği yorumunu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama tiyatronun kendisinin popüler kültür üretmemek şartı ile beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan tiyatronun başka bir ayrıcalığı var, tiyatro binlerce yıldır yanına teknolojiyi, endüstriyi, yeni bilimsel gelişmeleri katarak ya da yepyeni kostüm tasarımları, ışık dizaynları katarak değil hep yalınlaşarak ilerledi ve insanın o dönem içinden geçtiği derdi, tasası neyse ona yaklaşmaya çalıştı. Yaklaşırken de bütün bu saydığım aracılardan arınıp, ruh ve bedenle ilgilenmeye çalıştı. Tiyatronun en büyük rekabeti bununla olmalı diye düşünüyorum."

Oyunculuğunu ise bir hikaye aracı olarak tanımlayan Dikinciler, "Ben aslında bir emekçiyim ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Aracı olduğum şeyin farkına varmaya, onu içselleştirmeye çalışıyorum birincisi bu. İkincisi de emek kutsaldır. Ben hiçbir emeğimi 'Bu ondan daha değerli', 'Bu ondan daha değersiz' diye kategorize etmiyorum. Edilmesine de müsaade etmemeye çalışıyorum. Yani 'dizi işte, gelir geçer' değil, ekranlara eğer çıkıyorsam bunun da bir sorumluluk olduğunu bilerek en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tiyatroda da sahneye çıkıyorsam, sinemada ya da reklamda da aynı şeyi düşünerek insana yaklaşmaya çalışıyorum." diye konuştu.