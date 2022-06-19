Son Dakika | Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

19.06.2022 18:35

Son dakika gündem haberi: Birçok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. katta bulunan dairesinden düşerek hayatını kaybetti.

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. katta bulunan dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Oyuncudan geriye ise çekmiş olduğu görüntüler kaldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kadını görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının isminin 47 yaşında Yonca Türkman olduğu tespit edildi. Türkman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Türkman'dan geriye çektiği görüntüler kaldı.

Hayatını kaybeden oyuncu Yonca Türkman'ın daha önce birçok dizide rol aldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Selim Bayraktar/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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