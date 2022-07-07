Lenf kanseri nedeniyle yaklaşık bir aydır Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Ertuğrul için geçtiğimiz günlerde yapılan kan bağışı çağrısı birçok ünlü isim tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Oyuncu, yönetmen Ragıp Ertuğrul vefat etti - Son Dakika

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