Oyuncu, yönetmen Ragıp Ertuğrul vefat etti - Son Dakika
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Oyuncu, yönetmen Ragıp Ertuğrul vefat etti

07.07.2022 11:24
Oyuncu, yönetmen Ragıp Ertuğrul vefat etti

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul 52 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul 52 yaşında hayatını kaybetti.

Lenf kanseri nedeniyle yaklaşık bir aydır Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Ertuğrul için geçtiğimiz günlerde yapılan kan bağışı çağrısı birçok ünlü isim tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

1970 doğumlu Ertuğrul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde İstatistik Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünde tamamladı.

Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda 1988'de oyunculuğa başlayan Ertuğrul, 1999'da Sanat Çevresi dergisinde başladığı eleştiri yazılarına, Tiyatro... Tiyatro, Tempo, T24.com ve Vatan Gazetesinde devam etti.

Ertuğrul, 2011'de Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 75. Yıl Cüneyt Gökçer Ödülleri'nde "Yılın En İyi Eleştirmeni" ödülüne layık görüldü.

UNESCO Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye Merkezi Başkanlığı görevini 2015'ten itibaren üstlenen Ertuğrul, 2017'de Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (International Association of Theatre Critics-IATC) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Oyuncu, yönetmen ve eleştirmen Ertuğrul, tiyatro oyuncusu Dilek Türker'in yaşam öyküsünden hareketle "Soytariçe" adlı anlatı-romanı 2016'da okuyucuyla buluşturdu. REST Tiyatro'yu 2018'de kuran sanatçı, Türkiye prömiyeri yapan ilk prodüksiyonu Milan Kundera'nın "Jacques ile Efendisi" eseriyle Ekin Yazın Dostları'nın "Yılın Yönetmeni" ödülünü kazandı.

Ragıp Ertuğrul, 2019-2020 sezonunda Joel Pommerat'nın "Tüccarlar" adlı oyununu sahneye koydu.

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Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu, yönetmen Ragıp Ertuğrul vefat etti - Son Dakika

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