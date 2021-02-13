Oyuncu Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı - Son Dakika

Oyuncu Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

13.02.2021 10:12
Oyuncu Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı, System.String[]

Yıllardır Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik, Instagram hesabından iç çamaşırsız gömlekli bir pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımını gören dizi hayranları "Aman Hüsnü Çoban görmesin" yorumu yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZ VERDİ

Çekimlerde verdiği pozları sık sık 322 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu son olarak beyaz gömlekli pozlarını paylaştı. Gömleğinin içine iç çamaşırı giymeyen oyuncunun göğüs uçlarının görünmesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"HÜSNÜ BAŞKAN GÖRMESİN"

Yüsra Geyik'in kısa sürede beğeni yağan fotoğrafına dizinin hayranları da sessiz kalamadı. Arka Sokaklar'da Hüsnü başkomiserin kızını canlandıran oyuncu için "Hüsnü başkan görmesin" yorumları yapıldı.

İşte oyuncunun çok konuşulan pozu:

Oyuncu Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
Oyuncu Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

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Son Dakika Magazin Oyuncu Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı - Son Dakika Magazin


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