- Oyuncular, galibiyet sevincini boş tribünlerle kutladı

Korona virüsü, spor müsabakalarını da vurdu

Kastamonu Belediyespor, seyircisiz oynanan maçta farklı galip geldi

KASTAMONU - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, korona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynadığı karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yendi. Oyuncular, galibiyet sevincini ise boş tribünleri selamlayarak kutladı.

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası Çeyrek Final müsabakaları nedeniyle ertelenen Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, İzmir karşısında 37-25 galip geldi. Oyuncular, karşılaşma öncesinde ve sonrasında tokalaşma seremonisini gerçekleştirmedi. Sporcular, karşılaşma sonrasında sanki tribünlerde seyirci varmış gibi taraftarı selamladı. İlk yarıyı 21-12 önde tamamlayan ev sahibi, maçı da 37-25 kazandı.

"Seyircisiz oynamak tamamen ormanlık bir alanda kuru toprak üzerinde yürümek gibi"

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, "Avrupa macerasından sonra bugün oynadığımız ikinci erteleme maçıyla bitirdik. Üsküdar ile hafta içinde oynadık, bugünde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile oynadık. Tüm Dünyayı saran korona virüsü nedeniyle maçın seyircisiz oynanması tamamen işin zevkini, keyfini alıyor. Seyircisiz oynamak tamamen ormanlık bir alanda kuru toprak üzerinde yürümek gibi bir şey oldu bu. Ormanı görüyorsunuz, çiçekleri görüyorsunuz ama sizin bulunduğunuz alan kurak bir alan ve keyfi olmayan, niye ben buradayım dediğiniz insanı sorgulayan ve düşündüren bir durum bu. Eğer tehlike var ise o zaman sporcular için de, bizler için de, sizler için de, antrenörler için de, hakemler için de var. Bu yüzden seyircisiz oynama kararının tekrar bir kere gözden geçirilmesi gerekir diyorum. Maç için söyleyeceğim çok bir şey yok. Üsküdar maçı, biçim açımızdan bir rehabilitasyon maçıydı. Macaristan dönüşü çeyrek finalden elendikten sonra oynadığımız bir maçtı. Bu maç daha iyi oldu çünkü Üsküdar maçı geçiş maçıydı. Buradaki maç daha iyi olduğu diyebiliriz. Burada 17 yaşındaki arkadaşımıza da görev verebildik hem de daha az zaman alan arkadaşlara görev verdik. Şimdi önümüzde Muratpaşa ile oynayacağımız Türkiye Yarı Final maçımız var. Ondan sonra kısa bir araya gireceğiz. Ondan sonra yine bizleri zor bir periyot bekliyor. Bizleri üst üste 4 maç bekliyor. Umarım o zamana kadar her şey yoluna girmiş olur. Ülkemizde bu kötü durumdan kendisini kurtarmış olur" dedi.

Kastamonu Belediyespor'un başarılı oyuncularından Yeliz Yılmaz ise şöyle konuştu:

"İlk defa hayatımda seyircisiz maç oynuyorum. Gerçekten çok sıkıcı ve zevksiz bir durum. Günümüzün gündeminde hastalıktan korunma, sporcu sağlığı açısından bir önlem aldık ama biz, dokunarak oynuyoruz. Temas ederek oynuyoruz, bunun önüne geçmek biraz zor. Maçımızı yendik, inşallah önümüzdeki maç yine seyircisiz ama bu durumu bir an önce geçip seyircimize kavuşmak istiyoruz"