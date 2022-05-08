Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri! - Son Dakika

Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemlerini kullandığı konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki nisan ayı itibariyle oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hangileri?

Microsoft üzgün: Kullanıcılar bir türlü Windows 11'e geçmiyor!

Steam en çok kullanılan işletim sistemlerini paylaştı

Steam, bir süre önce nisan ayını kapsayan donanım ve yazılım anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre son zamanlarda sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, genel olmasa da oyuncular arasında yaygın hale gelmeye başladı. Yeni sürüm, mart ayına kıyasla yüzde 2,10'luk bir artış yaşadı ve yüzde 18,94'lük pazar payına ulaştı.

Oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemi ise Windows 10. Nisan ayında yüzde 77,82'lik kullanım oranı bulunan sürüm; mart ayına göre yüzde 1,14'lük bir düşüş yaşadı. Ancak halen açık ara zirvede bulunuyor.

2009'da kullanıma sunulan Windows 7, güncelleme desteğinin kesilmesine rağmen halen kullanılan nadir sürümlerden. Tercih edilme oranı mart ayına kıyasla yüzde 1,21 azalan işletim sistemi, yüzde 2,93'lük oranla artık son çırpınışlarını yaşıyor diyebiliriz. Bunun dışında 32 bitlik versiyonu da yüzde 0,17 oranına sahip.

Windows 11 sistem gereksinimleri