Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri! - Son Dakika
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Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

02.06.2022 18:38
Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

Steam, mayıs ayını kapsayan donanım ve yazılım anket sonuçlarını paylaştı. İşte en çok kullanılan işletim sistemleri...

Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemlerini kullandığı konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki mayıs ayı itibariyle oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hangileri?

Steam en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı

Steam, mayıs ayının donanım ve yazılım anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre ilk çıktığı günden itibaren sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, geçtiğimiz ay da bekleneni veremedi. Zira yeni sürüm, nisan ayına kıyasla sadece yüzde 0,65 oranında artış yaşadı. Bunun yanı sıra oyun sektöründeki toplam pazar payı yüzde 19,59 seviyelerine çıktı.

Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

Oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemi ise Windows 10. Mayıs ayında yüzde 73,89'luk kullanım oranı bulunan sürüm; nisan ayına kıyasla yüzde 0,34'lük bir artış yaşadı. Ayrıca 32 bitlik versiyonu yüzde 0,05'lik paya sahip.

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2009'da kullanıma sunulan Windows 7, güncelleme desteğinin kesilmesine rağmen halen kullanılan nadir sürümlerden. Aynı zamanda tercih edilme oranı nisan ayına kıyasla yüzde 0,52 azalan işletim sistemi, yüzde 2,41'lik oranla artık son çırpınışlarını yaşıyor diyebiliriz. Bunun dışında 32 bitlik versiyonu da yüzde 0,12 oranına sahip.

Windows 11 sistem gereksinimleri

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) ya da daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)RAM: 4 gigabayt (GB)Depolama: 64 GB ya da daha büyük depolama cihazıSistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikliTPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumluEkran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bitİnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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