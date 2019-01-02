Oyuncular İçin Tasarlanmış 6 İcat (Gerçek Hayatta Pubg ?)
1 saat önce
Video oyunlarının keyfi teknoloji ilerledikçe daha da iyi çıkmaktadır.
Video oyunlarının keyfi teknoloji ilerledikçe daha da iyi çıkmaktadır. Çünkü teknolojinin son ürünleri oyunları daha keyifli ve daha gerçekçi yapmaktadır. Aynı zamanda bu gelişmiş teknoloji sayesinde kullanıcıların oyuna girme şansının olması çok sayıda kişiyi heyecanlandırmaktadır. Biz de bugün sizlere oyuncular için tasarlanmış 6 gelişmiş icattan bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:08 Kaynak: Youtube
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