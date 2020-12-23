Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı - Son Dakika

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı

23.12.2020 12:01

Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Metin Akpınar, "Cumhurbaşkanını hedef alan bir söz söylemedim" dedi.

Bir televizyon programında 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına başlandı.

GEZEN SAĞLIK SORUNLARINDAN DOLAYI MAZERET DİLEKÇESİ SUNDU

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Metin Akpınar ve avukatları katıldı. Müjdat Gezen ise sağlık sorunları nedeniyle mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi. Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Metin Akpınar, tiyatro sanatçısı olduğunu söyleyerek aylık ortalama gelirinin 6 bin lira olduğunu belirtti.

"CUMHURBAŞKANINI HEDEF ALAN BİR SÖZ SÖYLEMEDİM"

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Akpınar, "Ben benliğim, kimliğim, kişiliğim ve karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşıma geldim. Bunun 60 senesi toplumun refahına ayrılmıştır. Katıldığım televizyon programında söylediğim sözler baskı altında olmadan, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Ben o sözleri silah altında, zorla söylemedim. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. O sözlerde Sayın Cumhurbaşkanımız hedef gösterilmemiştir, bir durum tespitidir" diyerek beraatini istedi.

Bunun üzerine söz alan Metin Akpınar'ın avukatı İsmet Atilla Hekimoğlu, "Söz konusu sözlerde Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini gösterir bir ibare yoktur. Müvekkilimizin sözleri düşünce ve kanaat hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Küfür, hakaret, tehdit yoktur. Müvekkilimi sözlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın adı ve makamına yer verilmemiştir. Sözlerinin hedefi doğrudan Cumhurbaşkanı değildir. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarından Burçin Hekimoğlu, "Doğrudan Cumhurbaşkanını hedef alan hakaret davalarında beraat kararları verilmiştir. Müvekkilimizin yaşı da göz önünde bulundurularak duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Müjdat Gezen'in avukatı Deniz Şeren, "Müvekkilimiz kronik bel fıtığı sorunu yaşıyor. Yürüyemez halde. Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bir sonraki celse hazır edeceğiz. Beyanı alındıktan sonra savunmada bulunacağız" dedi.

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, "Şikayetimiz devam ediyor" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

METİN AKPINAR DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Metin Akpınar'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Müjdat Gezen'in avukatına müvekkilini hazır etmesi için gelecek celseye kadar kesin süre verilmesine ve Gezen'in mazeretinin bu celse kabulüne hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1'er yıl 2'şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.

(İHA)

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı

Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Hakaret, TV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı - Son Dakika


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