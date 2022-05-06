Oyuncular müjde: Ekran kartı stokları arttı, fiyatlar düştü - Son Dakika
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Oyuncular müjde: Ekran kartı stokları arttı, fiyatlar düştü

06.05.2022 14:20
Oyuncular müjde: Ekran kartı stokları arttı, fiyatlar düştü

Yıllarca süren stok sorunlarından sonra ekran kartlarındaki sorunlar düzelmeye başladı. 2022 içinde ekran kartı fiyatları nasıl değişti?

Kripto para madenciliğinin ve çip krizinin ekran kartı stoklarına yarattığı baskı, iki yılın ardından nihayet geri çekiliyor. GPU'lar mağaza stoklarını doldurmaya başladı ve hem AMD hem de Nvidia'nın ekran kartları tavsiye edilen satış fiyatının (MSRP) altına düştü.

Yapılan son araştırma, birçok ekran kartının tekrardan stoklara geldiğini ve satışa sunulduğu ortaya koydu. Ayrıca bu ekran kartlarından bazıları MSRP veya MSRP'nin altında fiyat etiketlerine sahip olduğu ifade edildi. Peki Türkiye'deki ekran kartı fiyatları ne zaman düşecek?

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Ekran kartı fiyatları 2022'de nasıl değişti?

Bildiğiniz üzere ekran kartı fiyatları, son birkaç yıldır arzdaki kıtlık nedeniyle rekor seviyelere çıkmıştı. Bu süre içerisinde ikinci el ekran kartı bulmak bile güç hale geldi. Ancak son haftalarda stoklar dolmaya başladı ve başta oyuncular olmak üzere bilgisayar kullanıcılarının yüzünü güldürecek çok sayıda rapor var.

Oyuncular müjde: Ekran kartı stokları arttı, fiyatlar düştü

Ortaya konan son araştırma, AMD'nin giriş seviyesi Radeon RX 6500XT'nin Mart ayı ortasından bu yana MSRP'nin altından satışta olduğunu gösteriyor. Ayrıca Asus, birkaç hafta içerisinde ekran kartlarının fiyatlarını düşürmeyi planladığını açıkladı.

Son aylarda üst seviye ekran kartlarının stoklarında daha fazla artış yaşandığı ortaya koyulurken, makul fiyatlardaki modellerde ise bulunabilirlik sorunu yaşanmaya devam ediyor. Örneğin daha önce 1549 dolardan satışa sunulan RTX 3080 Ti, halihazırda 1199 dolara kadar geriledi.

Ancak ABD'deki bazı satış mağazalarının indirimler yapmaya başlaması da ilgi çekici görünüyor. Rapora göre Micro Center isimli bir mağaza MSI RTX 3080'i 930 dolar yerine 880 dolardan satışa sundu. Asus'un üç fanlı RTX 3080'i ise 850 dolar fiyat etiketiyle geliyor.

AMD tarafında özellikle RX 6000 serisinin bulunması hala zor olsa da, hem Nvidia hem de AMD kartları nispeten stoklara gelmeye başlamış durumda.

Oyuncular müjde: Ekran kartı stokları arttı, fiyatlar düştü

Tüm bunlar oyun dünyası için güzel gelişmeler olsa da, Türkiye pazarını etkileyip etkilemeyeceği belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki haftalarda durumun daha iyiye gitmesi ve orta-giriş seviye ekran kartının indirimli fiyatlarla satılması bekleniyor.

Peki siz 2022 yılındaki ekran kartı fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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