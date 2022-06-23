Oyuncular müjde: Uygun fiyatlı gaming Chromebook geliyor - Son Dakika
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Oyuncular müjde: Uygun fiyatlı gaming Chromebook geliyor

23.06.2022 07:42
Oyuncular müjde: Uygun fiyatlı gaming Chromebook geliyor

Gaming Chromebook ile uygun fiyata oyun oynamak mümkün olacak. Google, Chromebook ile bulut oyun hizmetlerine yönelecek.

ChromeOS işletim sistemine sahip Chromebook'lar son zamanlarda dikkat çekmeye başladı. Google, Chromebook'ları oyuncuların da kullanabileceği bir laptop haline getirmek istiyor. Teknoloji devi, Stadia ve GeForce Now gibi bulut oyun sistemlerine öncelik veren bir gaming Chromebook tasarlıyor.

Gaming Chromebook ile GeForce Now'ı sorunsuz oynayın

Yıllardır oyuncu bilgisayarı denildiği zaman akıllara Windows kullanan modeller geliyor. Fakat ChromeOS'in bulut oyunlara öncelik veren sistemi sayesinde bu düşünce değişebilir. Google, oyuncuları kendi tarafına çekmek için oyun odaklı bir Chromebook üzerinde çalışıyor.

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Bildiğiniz üzere buluttan oyun oynama servisleri için donanımın herhangi bir önemi yok. Yeterince hızlı bir internet bağlantısı sayesinde Stadia ve GeForce Now gibi hizmetlerden istediğiniz oyunları oynayabiliyorsunuz. Google ise oyuncu odaklı Chromebook modellerini "bulut oyun cihazı" haline getirmek istiyor.

Oyuncular müjde: Uygun fiyatlı gaming Chromebook geliyor

Teknoloji devinin daha önce oyuncuların dikkatini çekebilmek için RGB klavyeye sahip Chromebook'lar üzerinde çalıştığını gördük. Ancak şirket artık HP ve Lenovo gibi ortaklarıyla gaming Chromebook hedefini büyütmek istiyor.

ChromeOS'in bulut oyun platformu olmasını isteyen Google, GeForce Now ve Stadia yazılımını işletim sistemine önceden yüklenmiş şekilde entegre edecek. Bulut oyun hizmetlerine ek olarak Keşfet uygulaması ile oyun oynamaya teşvik edilecek.

Chromebook'un ayrıca oldukça güçlü bulut oyun optimizasyonuna sahip olması bekleniyor. Buluttan oyun oynamanın en önemli noktası internet bağlantısı olsa da, ChromeOS'in üstün optimizasyonu bu gerçeği kırabilir.

Oyuncular müjde: Uygun fiyatlı gaming Chromebook geliyor

Ayrıca bir başka rapor ise Intel Alder Lake CPU'lu ve Nvidia GPU'lu bir Chromebook olduğunu ortaya koydu. "Agah" kod adına sahip bu Chromebook'un ise güçlü donanımıyla bulut oyunun ötesine gitmek istediği belirtildi. Ancak oyunların ChromeOS entegrasyonuna sahip olması zaman alacak gibi duruyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Stadia, Google, Güncel, Son Dakika

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