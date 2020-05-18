Oyuncular Sendikası'ndan film setleri için yeni tip koronavirüs kılavuzu - Son Dakika

Oyuncular Sendikası, " Türkiye'de COVID-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Alınması Gereken Önlemler" başlıklı kılavuz yayınladı.

Film yapımlarında c¸alıs¸an herkesin gu¨venligˆini korumak ic¸in kontrol o¨nlemlerinin belirlenmesi ve virüsün bulas¸ma riskini en aza indirmek ic¸in film, sinema, dizi, reklam, belgesel, klip, animasyon ve tanıtım yapımlarda uygulanabilecek kılavuzda, tarafların uyması gereken kurallar yer alıyor.

Genel bir risk degˆerlendirmesi olus¸turma amacı taşıyan kılavuzda kurallar, "ekip ve oyuncu seçimi", "çekim öncesi hazırlıklar ve ulaşım", "sağlık kontrolü ve acil durumlarda yapılması gerekenler", "çekim alanında hijyen", "fiziksel mesafenin korunması", "ortak alanlar", "birimler özelinde önlemler ve sorumluluklar", "alınması gereken fiziksel önlemler", "tıbbi önlemler" ve "ilk yardım" gibi başlıkların altında toplanıyor.

Sagˆlık Bakanlıgˆı yo¨nergelerine go¨re hareket edileceği belirtilen, yapım ekipleriyle de go¨ru¨s¸u¨lerek yol go¨sterici olarak hazırlanan ve Tu¨rkiye I·s¸ Kanunu ile I·s¸ Sagˆlıgˆı ve I·s¸ Gu¨venligˆi Kanunu (I·SI·G) go¨zetilerek oluşturulan belgenin içeriğinde yer alan taahhütnamenin tüm taraflar tarafından imzalanması isteniyor.

Kılavuzun öne çıkan maddeleri

Sinema Televizyon Sendikası, Görüntü Yönetmenleri Derneği, Oyuncular Sendikası, Sanat Yönetmenleri Derneği, Kamera Asistanları Derneği, Boom Operatörleri Platformu, Reji Asistanları Platformu, Çağdaş Sinema Oyuncuları, BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, Post Prodüksiyon Çalışanları Derneği, Yönetmenler Birliği Platformu, DIT Birliği, SenaristBir ve Türk Tabipleri Birliği'nin katkılarıyla hazırlanan belgenin öne çıkan maddeleri şöyle:

"- Proje hazırlık, c¸ekim, c¸ekim sonrası post produ¨ksiyon su¨rec¸lerinde oyuncular dahil tu¨m c¸alıs¸anlar sigortasız c¸alıs¸tırılmamalıdır.

C¸alıs¸ma saatleri 4857 sayılı I·s¸ Kanunu hu¨ku¨mlerine go¨re uygulanmak zorundadır. Gu¨nlu¨k c¸alıs¸ma su¨resi bir saat yemek molası haric¸ 11 saati as¸mamalıdır.

Pandemi su¨reci go¨zetilerek; projeler senaryo yazım su¨recinden itibaren ekip ve oyuncu sayısını olabildigˆince du¨s¸u¨k tutacak s¸ekilde tasarlanmalıdır. Kalabalık sahnelerden kac¸ınılmalıdır.

C¸alıs¸anlar bu protokolde yer alan hijyen kurallarına uymalı ve kis¸isel hijyenine dikkat etmelidirler.

C¸ekim yapılacak tu¨m mekan ve alanlar bir is¸ gu¨venlik uzmanı (I·SI·G uzmanı) tarafından o¨nceden denetlenmelidir.

Hastalık belirtisi go¨steren kis¸ilere ilis¸kin alınacak o¨nlemlere I·SI·G uzmanı ve is¸yeri hekimi (c¸ekim gu¨nu¨) ve is¸veren temsilcisi birlikte karar vermelidirler.

Ekibe set, c¸ekim alanı ve c¸evresinde go¨sterilecek olan mevcut mesafe/ hijyen yo¨netmelikleri konusunda bilgilendiren is¸aretler, yo¨nergeler konulmalıdır.

Sete c¸alıs¸anlar dıs¸ında hic¸ kimse alınmamalıdır."