Oyuncular Sendikası ve seslendirme stüdyoları protokol imzaladı - Son Dakika

Oyuncular Sendikası tarafından hazırlanan Seslendirme Kuralları ve Taban Ücretlerin Belirlenmesine Dair Protokol, ilgili seslendirme stüdyolarının tamamına yakınının imzasıyla kabul edildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle geçiş sürecini başlatan ve 1 Mayıs itibarıyla tüm içeriğiyle geçerlilik kazanacak protokol, seslendirme oyuncularının çalışma koşullarına ve performans ücretlerine düzenleme getirmesinin yanı sıra sektörde bir ilk olarak seslendirme oyuncularının seslerinin yeniden kullanımıyla ilgili hak devir bedellerini de içeriyor.

Oyuncular Sendikası ve 22 seslendirme stüdyosu arasında 2016'da oluşturulan "sosyal diyalog" süreciyle sektörün çalışma koşullarının düzenlenmesi, çağdaş standartlara kavuşması hedeflendi. İlk olarak fiziki çalışma koşulları ve stüdyo-sanatçı koordinasyonuyla ilgili, sonrasında 1 Ağustos 2017'den itibaren yürürlüğe giren "Netflix taban ücret tarifesi"yle ilgili anlaşmalar imzalandı.

Geçen yıl sonunda sektörde yaşanan gelişmelerle hak devri ve telif hakları bedellerinin düzenlenmesi konusu gündeme gelirken, #sesimizhakkımızdır, #OurVoicesOurRights etiketleriyle medyada seslendirme oyuncularının hak arayışına ilişkin bir kampanya yürütüldü. Sendika, seslendirme oyuncularından aldığı yetkiyle ilgili stüdyoları "sosyal diyalog" yöntemiyle müzakereye davet etti.

Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu, seslendirme oyuncularının ilgili kanundan doğan haklarını etkin şekilde hayata geçirmek için sosyal diyalog yöntemiyle sağlanan doğru iletişimin sürece dahil olan taraflar arasında "en az sürtüşmeyle en hızlı ve doğru sonucu getirdiğini" belirterek, protokolle seslendirme oyuncularının meslek hayatlarında yeni bir dönemin başlayacağının altını çizdi.