Oyuncular şokta: O dizinin sevişme sahneleri yetişkin sitelerine düştü - Son Dakika

Oyuncular şokta: O dizinin sevişme sahneleri yetişkin sitelerine düştü

18.01.2021 11:19
Oyuncular şokta: O dizinin sevişme sahneleri yetişkin sitelerine düştü, System.String[]

BİLGİSAYAR KORSANLARI TARAFINDAN SIZDIRILDI İngiliz basınında yer alan haberlere göre özel bir dijital TV kanalında yayınlanan Bridgerton adlı dizinin özel sahneleri bazı internet korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırıldı ve oralarda yayınlanmaya başlandı.

BİLGİSAYAR KORSANLARI TARAFINDAN SIZDIRILDI İngiliz basınında yer alan haberlere göre özel bir dijital TV kanalında yayınlanan Bridgerton adlı dizinin özel sahneleri bazı internet korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırıldı ve oralarda yayınlanmaya başlandı.OYUNCULAR DEHŞETE KAPILDI

Dizinin yayıncısı olan şirketin kararlı bir şekilde bu korsanları bulmaya çalıştığı belirtildi. Dizinin önemli rollerini üstlenen ve senaryo gereği bu tür sahnelerde kamera karşısına geçen Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Sabrina Bartlett ve Jonathan Bailey'in ise bu olup bitenler karşısında dehşete kapıldığı belirtildi.YÜZBİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Bilgisayar korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırılan bu sahnelerin yüzbinlerce kişi tarafından izlendiği ortaya çıktı. Yayıncı şirketin girişimiyle bu sahnelerin izlenmesi askıya alındı ve yasal işlemler başlatıldı.KARAKTERLERİN İÇSEL YOLCULUĞUNU YANSITMA AÇISINDA ÖNEMLİYDİ

Dizinin baş kadın karakterini canlandıran 25 yaşındaki oyuncu Phoebe Dynevor bir röportajında, konuşulan bu sahnelerin senaryoda yer almasının karakterlerin içsel yolculuğunu yansıtması açısından önemli olduğunu söylemişti.ÜNLÜ SERİDEN UYARLANDI Bir dönem dizisi olan Bridgerton, Julia Quinn'in kaleme aldığı sekiz romanlık seriden uyarlandı. Eser, 1813 ile 1827 yılları arasındaki bir döneme odaklanıyor. Eserin kahramanları ise Bridgerton ailesinin çocukları.ÇOK SAYIDA DİLE ÇEVRİLDİ Julia Quinn, 1970 doğumlu ABD'li yazar. Genellikle tarini atmosferde geçen romantik romanlarıyla tanınıyor. Bridgerton ise Quinn'in en çok bilinen ve çok sayıda dile çevrilen en ünlü serisi.

Oyuncular şokta: O dizinin sevişme sahneleri yetişkin sitelerine düştü

Julia Quinn, Bilgisayar, Jean, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Oyuncular şokta: O dizinin sevişme sahneleri yetişkin sitelerine düştü - Son Dakika Magazin


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