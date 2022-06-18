Oyuncular üzgün: CS: GO'ya yüzde 100 zam! - Son Dakika
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Oyuncular üzgün: CS: GO'ya yüzde 100 zam!

18.06.2022 17:42
Oyuncular üzgün: CS: GO'ya yüzde 100 zam!

CS: GO'ya yüzde 100 zam geldi. Oyunun Prime Status Upgrade, yani seçkin hesap fiyatı zamlandı. İşte yeni fiyatı...

CS: GO, 2012 yılında oyuncuların beğenisine sunuldu. Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrim içi birinci şahıs nişancı oyunu, ülkemiz dahil tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Sistem gereksinimleri de mütevazi olan yapım, şimdiye dek fiyat gibi konularda da oyuncuları çok fazla üzmedi. Ancak bir süre önce bu durumun değiştiğini söyleyebiliriz. Zira CS: GO'ya yüzde 100 zam geldi.

CS: GO, yüzde 103 zamlandı

Hatırlanacağı üzere benzer bir durum, geçen ay yaşanmıştı. Euro Truck Simulator 2, yüzde 282 oranında zamlanarak 149 TL'den satılmaya başladı. Her ne kadar şu sıralar yüzde 75 indirimli 37 TL fiyat etiketiyle satışta olsa da 21 Haziran itibariyle eski fiyatına geri dönecek.

Oyuncular üzgün: CS: GO'ya yüzde 100 zam!

CS: GO da son gelen zamla oyuncuları bir hayli üzdü. Oyunun Prime Status Upgrade, yani seçkin hesap fiyatı yüzde 103 oranında arttı ve 249,95 TL'ye kadar yükseldi. Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB'ye göre yapımın değişiklik öncesi son fiyatı 123 TL idi.

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CS: GO sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP ya da üzeri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 ya da AMD Phenom X3 8750 üzeri

Bellek: 2 GB RAM

Ekran kartı: 256 MB ya da üzeri grafik işlem birimi

Ekran kartı belleği: 256 MB VRAM

DirectX: DX9

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: Intel Pentium E5700 3 GHz ya da AMD Phenom 8750

Bellek: 2 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 630 ya da AMD Radeon HD 6670

Ekran kartı belleği: 2 GB VRAM

DirectX: DX9

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncular üzgün: CS: GO'ya yüzde 100 zam! - Son Dakika

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