Oyunculara klavye mouse kırdırtan Elden Ring'i 29 dakikada bitirdi - Son Dakika

Oyunun çeşitli zorlukları, ilk dakikalardan karşılaşılan devasa bosslar gibi oyunun zorluğu oyuncuları yıldırdı. Ancak, speedrunnerlar için oyun hiç zor değil. Oyunun buglarını kullanarak oyunu en kısa sürede tamamlamaya çalışan speedrun rekorlarına bir yenisi eklendi.

ELDEN RING'İ SPEEDRUN YAPARAK 29 DAKİKADA BİTİRDİ

Daha öncelerinde FromSoftware'in Souls oyunlarında da speedrun yapan Distortion2, yaptığı speedrunlar ile her geçen gün yeni rekorlar elde ediyor. Son zamanların en popüler oyunu Elden Ring'in zorluklarını bir kenara bırakıp zorunlu olmadıkça canavarlarla dövüşmeyerek oyunu en kısa sürede tamamlamaya çalışan YouTuber, Elden Ring'i 29 dakikada bitirdi.

Speedrunner olmayanlar, bariz nedenlerden dolayı Elden Ring ile çok farklı deneyimlere sahiptir. Oyunu ilk defa oynayanlar oyunu bitirmek için yaklaşık 100 saat kadar harcamaları gerekmektedir. Ancak, speedrunnerlar oyunun görevlerini ve dünyasını bir kenara bırakarak en kısa sürede oyunu bitirmeye koyuluyorlar. İşte Elden Ring'i 29 dakikada bitiren Distortion2'nin videosu: