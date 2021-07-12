Üye Girişi
Oyuncuları "15/07 Şafak Vakti" filmini anlattı - Son Dakika

Oyuncuları "15/07 Şafak Vakti" filmini anlattı

12.07.2021 16:24

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve yapımcısı, Hilton İstanbul Bosphorus'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Allah korusun, bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin"

Etkinlikte konuşan filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Cumhutiyet tarihinde yaşanılan en kötü olaylardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Bütün oyuncular çok etkilendik. Bence iyi bir film yaptık. Türk halkı bağımsızlığına ve egemenliğine hiç kimsenin toz konduramayacağını tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Petekkaya, "15/07 Şafak Vakti"nin 15 Temmuz'da yaşanan olaylar konusunda bir belgesel niteliğinde olduğunu vurgulayarak, Türk tarihinde çok önemli bir olayı anlatan bir filmin içinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yapımda Çengelköy'de pastane işleten Cevdet karakterine hayat verdiğini aktaran Petekkaya, şunları kaydetti:

"Film vatandaşın gözünden çekildi. Ben de sıradan bir pastaneciyi oynadım. Filmin güzel yanı da bence o oldu. Her şey halkın gözünden anlatıldı. Sinemaseverlere filmi izlemelerini tavsiye ederim. İzledikten sonra da ahlak ölçülerini kaçırmadan eleştirilerini duymak da isterim. Yapıcı eleştiriye inanırım. Yaşananlar unutulacak bir olay değil. Çocuklarımız, torunlarımız her zaman konuşmalı ve Allah korusun, bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizden de Allah razı olsun. Buna toplumsal bir olay diyemeyiz. Bu bambaşka bir şey, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız gidiyordu elimizden. Toprağımıza göz diktiler. O yüzden izleyince hissedeceksiniz."

Yönetmen Volkan Kocatürk de 15 Temmuz'a yetiştirmek için yüksek enerjiyle çalıştıkları bir set ortamı olduğuna işaret ederek, "Büyük bir dekorda, kalabalık bir oyuncu grubuyla çalıştık. Yoğun ve zorlu bir süreçti, hasarsız ve kazasız filmi çekmeyi başardık. Umarım seyirci de iyi bir takdirle bizi destekler." dedi.

Kalabalık oyuncu grubuyla çalışmanın kolay olmadığına değinen Kocatürk, çekimlerin büyük kısmının kapalı alanda olduğunu ve o gece halkın yaşadığı duyguyu doğru aktarmak gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti.

15 Temmuz saat 21: 00'de tüm Türkiye'de vizyona girecek

AA muhabirine açıklamalarda bulunan filmin yapımcısı Fatih Özcan, 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananları insan hikayesi üzerinden aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Kayseri'de gerçekleşen çekimler, 37 günde 25 bin metrekarelik bir alana dekorun kurulduğu kapalı bir mekanda gerçekleşti. Aksama olmadan mart ayının ortasında çekime girdik ve 8 haftada tamamladık." dedi.

Filmin 15 Temmuz saat 21: 00'de tüm Türkiye'de vizyona gireceğini söyleyen Özcan, galasının da Atlas Sinemasında aynı saatte yapılacağını ifade etti.

Özcan, toplumsal olayların sinema tarihinde sinemayı besleyen en büyük kaynaklardan birisi olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de tarihi olaylar özellikle Cumhuriyet dönemine ait olaylar fazlasıyla politikleştirilerek anlatıldı bu zamanda kadar. Çanakkale'yi politikleştiremezsiniz ortada bir bağımsızlık meselesi vardır, Kurtuluş Savaşı'nı politikleştiremezsiniz ortada bir bağımsızlık meselesi vardır, bir İstiklal Mücadelesi vardır. Benim gözümde 15 Temmuz böyle bir yerde, bir İstiklal mücadelesi bir bağımsızlık mücadelesi gibidir. İkinci nokta toplumsal olayları ele alırken ya çok minimaldir ya da prodüksiyon olarak başka bir yere gidecek şekilde yapılır. Ben ikisini birleştirdim, hem prodüksiyonu insan hikayesi üzerine kurdum hem de hikayeyi insan hikayesi üzerinden çıkmayacak bir yapıya taşıdım."

"O elim gecede sokakta birebir yaşananları anlattık"

Filmin oyuncularından Baran Bölükbaşı ise filmde acıyı birebir yaşayan bir karakteri canlandırdığını belirterek, "Çekim süreci çok rahattı. Platoya girdiğinizde başkalarının sizden önce oraya verdiği emeği görünce zaten motive oluyorsunuz. Gerçekten yaşanan olaylarda karakterlerimizin altını daha iyi doldurabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Oyuncu Aslıhan Karalar da 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananların Türk milleti için bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, herkesi filmi izlemeye davet etti.

Oyuncu Burak Haktanır ise sinemaseverleri güçlü bir filmin beklediğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"O elim gecede sokakta birebir yaşananları anlattık. Çok yoğun bir emek verildi. Aslına uygun platolar hazırlandı ve teknolojinin imkanları kullanılarak, çok kalabalık bir kadroyla çalıştık. Filmi çekerken o karanlık geceyi tekrar tekrar yaşadık."

15 Temmuz'da vizyona girecek

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.

Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan) ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir.

Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.

Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankasının sponsor olduğu film 15 Temmuz'da vizyona girecek.

Oyuncuları 15/07 Şafak Vakti filmini anlattı
Oyuncuları 15/07 Şafak Vakti filmini anlattı
Oyuncuları 15/07 Şafak Vakti filmini anlattı
Oyuncuları 15/07 Şafak Vakti filmini anlattı

15 Temmuz, Çengelköy, Film, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen 23:23 Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek 22:41 Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek Bursa'da rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı 22:32 Bursa'da rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı
Serap Paköz'ün heyecanlı bekleyişi! Fransız askısı yaptırmasından sonra ilk kez görüntülendi 22:07 Serap Paköz'ün heyecanlı bekleyişi! Fransız askısı yaptırmasından sonra ilk kez görüntülendi Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 21:32 Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor 19:43 Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi         
23:36
Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi         
23:07
Bakan Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan ayrımcılıkla ilgili Yunan Bakan Dendias'la görüştü Bakan Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan ayrımcılıkla ilgili Yunan Bakan Dendias'la görüştü         
22:38
Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı         
22:10
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı         
22:00
Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti         
21:22
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı         
20:40
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 23:52:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oyuncuları "15/07 Şafak Vakti" filmini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement