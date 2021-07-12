Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve yapımcısı, Hilton İstanbul Bosphorus'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Allah korusun, bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin"

Etkinlikte konuşan filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Cumhutiyet tarihinde yaşanılan en kötü olaylardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Bütün oyuncular çok etkilendik. Bence iyi bir film yaptık. Türk halkı bağımsızlığına ve egemenliğine hiç kimsenin toz konduramayacağını tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Petekkaya, "15/07 Şafak Vakti"nin 15 Temmuz'da yaşanan olaylar konusunda bir belgesel niteliğinde olduğunu vurgulayarak, Türk tarihinde çok önemli bir olayı anlatan bir filmin içinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yapımda Çengelköy'de pastane işleten Cevdet karakterine hayat verdiğini aktaran Petekkaya, şunları kaydetti:

"Film vatandaşın gözünden çekildi. Ben de sıradan bir pastaneciyi oynadım. Filmin güzel yanı da bence o oldu. Her şey halkın gözünden anlatıldı. Sinemaseverlere filmi izlemelerini tavsiye ederim. İzledikten sonra da ahlak ölçülerini kaçırmadan eleştirilerini duymak da isterim. Yapıcı eleştiriye inanırım. Yaşananlar unutulacak bir olay değil. Çocuklarımız, torunlarımız her zaman konuşmalı ve Allah korusun, bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizden de Allah razı olsun. Buna toplumsal bir olay diyemeyiz. Bu bambaşka bir şey, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız gidiyordu elimizden. Toprağımıza göz diktiler. O yüzden izleyince hissedeceksiniz."

Yönetmen Volkan Kocatürk de 15 Temmuz'a yetiştirmek için yüksek enerjiyle çalıştıkları bir set ortamı olduğuna işaret ederek, "Büyük bir dekorda, kalabalık bir oyuncu grubuyla çalıştık. Yoğun ve zorlu bir süreçti, hasarsız ve kazasız filmi çekmeyi başardık. Umarım seyirci de iyi bir takdirle bizi destekler." dedi.

Kalabalık oyuncu grubuyla çalışmanın kolay olmadığına değinen Kocatürk, çekimlerin büyük kısmının kapalı alanda olduğunu ve o gece halkın yaşadığı duyguyu doğru aktarmak gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti.

15 Temmuz saat 21: 00'de tüm Türkiye'de vizyona girecek

AA muhabirine açıklamalarda bulunan filmin yapımcısı Fatih Özcan, 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananları insan hikayesi üzerinden aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Kayseri'de gerçekleşen çekimler, 37 günde 25 bin metrekarelik bir alana dekorun kurulduğu kapalı bir mekanda gerçekleşti. Aksama olmadan mart ayının ortasında çekime girdik ve 8 haftada tamamladık." dedi.

Filmin 15 Temmuz saat 21: 00'de tüm Türkiye'de vizyona gireceğini söyleyen Özcan, galasının da Atlas Sinemasında aynı saatte yapılacağını ifade etti.

Özcan, toplumsal olayların sinema tarihinde sinemayı besleyen en büyük kaynaklardan birisi olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de tarihi olaylar özellikle Cumhuriyet dönemine ait olaylar fazlasıyla politikleştirilerek anlatıldı bu zamanda kadar. Çanakkale'yi politikleştiremezsiniz ortada bir bağımsızlık meselesi vardır, Kurtuluş Savaşı'nı politikleştiremezsiniz ortada bir bağımsızlık meselesi vardır, bir İstiklal Mücadelesi vardır. Benim gözümde 15 Temmuz böyle bir yerde, bir İstiklal mücadelesi bir bağımsızlık mücadelesi gibidir. İkinci nokta toplumsal olayları ele alırken ya çok minimaldir ya da prodüksiyon olarak başka bir yere gidecek şekilde yapılır. Ben ikisini birleştirdim, hem prodüksiyonu insan hikayesi üzerine kurdum hem de hikayeyi insan hikayesi üzerinden çıkmayacak bir yapıya taşıdım."

"O elim gecede sokakta birebir yaşananları anlattık"

Filmin oyuncularından Baran Bölükbaşı ise filmde acıyı birebir yaşayan bir karakteri canlandırdığını belirterek, "Çekim süreci çok rahattı. Platoya girdiğinizde başkalarının sizden önce oraya verdiği emeği görünce zaten motive oluyorsunuz. Gerçekten yaşanan olaylarda karakterlerimizin altını daha iyi doldurabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Oyuncu Aslıhan Karalar da 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananların Türk milleti için bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, herkesi filmi izlemeye davet etti.

Oyuncu Burak Haktanır ise sinemaseverleri güçlü bir filmin beklediğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"O elim gecede sokakta birebir yaşananları anlattık. Çok yoğun bir emek verildi. Aslına uygun platolar hazırlandı ve teknolojinin imkanları kullanılarak, çok kalabalık bir kadroyla çalıştık. Filmi çekerken o karanlık geceyi tekrar tekrar yaşadık."

15 Temmuz'da vizyona girecek

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.

Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan) ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir.

Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.

Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankasının sponsor olduğu film 15 Temmuz'da vizyona girecek.