Son Dakika Haberleri: Oyuncularımız Sonuna Kadar Gidip Kupayı Almak İstiyor"

Oyuncularımız Sonuna Kadar Gidip Kupayı Almak İstiyor"

46 dakika önce

Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, takımdaki futbolcuların kupada final oynayarak, kupayı almak istediklerini söyledi.

Oyuncularımız Sonuna Kadar Gidip Kupayı Almak İstiyor
Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, takımdaki futbolcuların kupada final oynayarak, kupayı almak istediklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Trabzonspor ile eşleşen Ümraniyespor'da Başkan Recep Yoğurtçu kurayı İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. İki takıma da başarılar dileyen Yoğurtçu, "Geçen kura çekiminde de söylediğim gibi İstanbul'un güzide bir ilçesi olan Ümraniye'nin takımıyız. Çeyrek final öncesi Fenerbahçe ile karşılaştık. İçeride ve dışarıda 1-0'lık net skorlarla çeyrek finale geldik. Kulüp tarihimize bir çeyrek final yazdırdık. İnşallah bu maçta da elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR KUPAYI ALMAK İSTİYORLAR"

Başkan Yoğurtçu, takımda güzel bir birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, "Bu uzun bir konu. Orada çok iyi bir arkadaşlık ortamı birlik ve beraberlik var. Çocuklarımız elinden geleni yapacaklar. Kendileri bunu başarmak istiyorlar. Bunu onlara sorduğumuz zaman sonuna kadar gidip kupayı bile almak istiyoruz diyorlar" açıklamasını yaptı.

"LİGDE AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK"

Spor Toto 1. Lig'deki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Recep Yoğurtçu, "Takip ettiyseniz Ümraniyespor süper amatörden geliyor. 1. ligde 3. senesini oynuyor. Geçen sene de play-off'tan Süper Lig şansımızı kaçırdık. Sezon başında şampiyon olacağız diye takım kurmuyoruz ama futbolcularımız ve kulübümüzün amacı şampiyon olmak" diye konuştu.

"TRANSFERDE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Başkan Yoğurtçu, "Çalışmalarımız devam ediyor biz ayakları yere sağlam basan ekonomik koşulları göz ardı etmeden elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Güven Mert Ercan - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Ümraniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Boluspor'u 4-1 Mağlup Etti ve Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi 3 Ay Önce Kavga Eden Arda Turan ve Berkay Şahin'in İlk Duruşması Bugün Görülecek

Gabriel Obertan, Erzurumspor'un Tesislerine Hayran Kaldı Medipol Başakşehir'den Bir Transfer Daha
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:07:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyuncularımız Sonuna Kadar Gidip Kupayı Almak İstiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]