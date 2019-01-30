Oyuncularımız Sonuna Kadar Gidip Kupayı Almak İstiyor"

Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, takımdaki futbolcuların kupada final oynayarak, kupayı almak istediklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Finali'nde Trabzonspor
ile eşleşen Ümraniyespor'da Başkan Recep Yoğurtçu kurayı İhlas Haber Ajansı
muhabirine değerlendirdi. İki takıma da başarılar dileyen Yoğurtçu, "Geçen kura çekiminde de söylediğim gibi İstanbul
'un güzide bir ilçesi olan Ümraniye'nin takımıyız. Çeyrek final öncesi Fenerbahçe
ile karşılaştık. İçeride ve dışarıda 1-0'lık net skorlarla çeyrek finale geldik. Kulüp tarihimize bir çeyrek final yazdırdık. İnşallah bu maçta da elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
"OYUNCULAR KUPAYI ALMAK İSTİYORLAR"
Başkan Yoğurtçu, takımda güzel bir birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, "Bu uzun bir konu. Orada çok iyi bir arkadaşlık ortamı birlik ve beraberlik var. Çocuklarımız elinden geleni yapacaklar. Kendileri bunu başarmak istiyorlar. Bunu onlara sorduğumuz zaman sonuna kadar gidip kupayı bile almak istiyoruz diyorlar" açıklamasını yaptı.
"LİGDE AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK"
Spor Toto 1. Lig'deki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Recep Yoğurtçu, "Takip ettiyseniz Ümraniyespor süper amatörden geliyor. 1. ligde 3. senesini oynuyor. Geçen sene de play-off'tan Süper Lig şansımızı kaçırdık. Sezon başında şampiyon olacağız diye takım kurmuyoruz ama futbolcularımız ve kulübümüzün amacı şampiyon olmak" diye konuştu.
"TRANSFERDE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Başkan Yoğurtçu, "Çalışmalarımız devam ediyor biz ayakları yere sağlam basan ekonomik koşulları göz ardı etmeden elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
(Güven Mert Ercan - Bora
Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)