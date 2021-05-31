Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir oyunculuk yapmayınca sosyal medya hesabından reklam yapmaya başladı.
Son dönemde hiçbir projede yer almayan Meryem Uzerli, 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından reklam paylaşımlarından binlerce lira kazanmaya başladı. Oyuncu, hesabından yaptığı her reklam paylaşım başına 25 bin euro yani 259 bin TL kazanıyor.
Son Dakika › Magazin › Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor - Son Dakika Magazin