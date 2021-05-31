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Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor - Son Dakika

Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor

31.05.2021 10:58
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor, System.String[]

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan ve pandemi nedeniyle açtığı kafede istediği gibi iş yapamayan Meryem Uzerli, para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık vermeye başladı. Uzerli, Instagram hesabından yaptığı reklam başına 259 bin TL kazanıyor.

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir oyunculuk yapmayınca sosyal medya hesabından reklam yapmaya başladı.

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Son dönemde hiçbir projede yer almayan Meryem Uzerli, 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından reklam paylaşımlarından binlerce lira kazanmaya başladı. Oyuncu, hesabından yaptığı her reklam paylaşım başına 25 bin euro yani 259 bin TL kazanıyor.

Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor

Meryem Uzerli, Instagram, Sadece Haberler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor - Son Dakika Magazin


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