Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan ve pandemi nedeniyle açtığı kafede istediği gibi iş yapamayan Meryem Uzerli, para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık vermeye başladı. Uzerli, Instagram hesabından yaptığı reklam başına 259 bin TL kazanıyor.

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir oyunculuk yapmayınca sosyal medya hesabından reklam yapmaya başladı. PAYLAŞIM BAŞINA SERVET ALIYOR Son dönemde hiçbir projede yer almayan Meryem Uzerli, 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından reklam paylaşımlarından binlerce lira kazanmaya başladı. Oyuncu, hesabından yaptığı her reklam paylaşım başına 25 bin euro yani 259 bin TL kazanıyor.

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