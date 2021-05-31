Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor

Bir telefon her şeyi değiştirdi! Komşu takımının cazip teklifi Terim'i etkiledi

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir oyunculuk yapmayınca sosyal medya hesabından reklam yapmaya başladı.

PAYLAŞIM BAŞINA SERVET ALIYOR

Son dönemde hiçbir projede yer almayan Meryem Uzerli, 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından reklam paylaşımlarından binlerce lira kazanmaya başladı. Oyuncu, hesabından yaptığı her reklam paylaşım başına 25 bin euro yani 259 bin TL kazanıyor.