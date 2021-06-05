Oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt köy hayatına geçiş yaptı

Evine boks torbası asıp çalışan Alakurt'un, ağaçlar arasındaki yaşamı objektiflere böyle yansıdı. İki tane kurt köpeği olduğu görülen oyuncunun evinin çatısındaki şezlongu ise dikkat çekti.

Yaşadığı yerde köylülerle konuşmayan ünlü oyuncu, zamanının tümünü yalnız başına geçiriyor. Köy halkına selam dahil vermeyen Alakurt'un köylüler tarağından sevilmediği görüldü.

Oyuncu, evinin bahçesinde organik tarım yapıyor. Mehmet Akif Alakurt'un altı önce köye yerleştiği öğrenilirken, arazisi için hatırı sayılır bir para ödediği iddia edildi.