"Oyunculuk Bitmez Tükenmez Bir Eğitim Gerektiriyor" - Son Dakika

"Oyunculuk Bitmez Tükenmez Bir Eğitim Gerektiriyor"
" Kazandığınız para bir gün uçup gidebilir, fakat elinizden hiçbir şekilde alınamayacak tek şey aldığınız eğitimdir"
"Oyuncu olarak farklı karakterlere bürünebilmemin tecrübemi daha hızlı arttıracağı inancındayım"
2017 Best Model of World yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar MAG Eylül sayısı kapak yıldızı oldu. Ülkesine kraliçe tacı ile dönerek gurur yaşatan başarılı ve güzel oyuncu Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı karakter Burçin Hatun'u ve kendisi ile ilgili merak edilenleri MAG okurları için anlattı. Manevi değerlere önem veren bir ailede yetiştiğini vurgulayan Karalar, " Sevinçleri coşkulu yaşayan, üzüntüleri ise beraberce paylaşıp azaltabilen mükemmel bir aileye sahibim" dedi. Farklı karakterleri canlandırmasının oyunculuğunu geliştirmesi açısından kendisine katkı sağlayacağını belirten Aslıhan Karalar, "Oyunculuk bitmez tükenmez bir eğitim gerektiriyor. Hala eğitimlerime devam ediyorum" diye konuştu. Dizi ve film tecrübelerinin çok farklı olduğunu belirten Karalar, "Film çekerken takviminiz biraz daha sıkışık oluyor. Dizide ise yoğunluğunuz sahneleriniz doğrultusunda değişiyor. Her ikisini de deneyimlemiş olmak heyecan verici" dedi.
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