Üye Girişi
"Oyunculuk Kariyer Planlaması" söyleşisi AKM'de gerçekleştirildi - Son Dakika

"Oyunculuk Kariyer Planlaması" söyleşisi AKM'de gerçekleştirildi

03.01.2022 18:34
"Oyunculuk Kariyer Planlaması" söyleşisi AKM'de gerçekleştirildi

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ve eski Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Remzi Buharalı "Oyunculuk Kariyer Planlaması" başlıklı söyleşide konuştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ve eski Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Remzi Buharalı "Oyunculuk Kariyer Planlaması" başlıklı söyleşide konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen etkinliğe çok sayıda oyuncu ve oyuncu adayı dinleyici olarak katıldı.

Remzi Buharalı, uzun yıllar sanat kurumları yöneticiliği yaptığını belirterek, bu durumu "sanatı icra eden taraftan sanatı yönlendiren tarafa geçmek" olarak tanımladığını söyledi.

Kariyerin ve kariyeri planlamanın bir sonu olmadığına dikkati çeken Buharalı, "Yaşamla olan bağı güçlü tutabilmek için projelere çok ihtiyaç var. Bu projelerin kendinize faydasından daha çok toplumsal faydaya yönelik yönüne de bakmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Buharalı, kariyerin bütün mesleklerde bir yolculuk olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyer yolculuğuna hayattaki her şey etki eder. Esasında bu yolculuk sabah uyandığınızda başlar. Sokağa çıkma hazırlığınız sizin kariyer yolculuğunuza etki eder. Kendinize ne kadar moral yüklerseniz, karşı taraftakine de o kadar moral yükleyeceksiniz. Sizin o moralinizle karşı tarafın morali buluştuğunda da bir farkındalık yaratacaksınız. Kılık kıyafetinize verdiğiniz önem bile kariyer yolculuğunuzda sizi fark etmesi gereken kişilerin fark etmesini sağlar."

Kariyer kavramının mesleki anlamından farklı olarak insani olarak da değerlendirilebileceğini belirten Buharalı, iyi bir insan olma hedefinin bile bir kariyer hedefi olabileceğini dile getirdi.

"Sanat yeniliklere açık olmayı gerektiriyor"

Kubilay Karslıoğlu ise "Sanatta kariyer, kurduğunuz hayalin gerçekleşmesidir" sözünü hatırlatarak, sanatçının yeteneğinin sınırlarını bilerek bir gelecek planı yapması gerektiğini ifade etti.

Sanat gibi sübjektif alanlarda başarılı olmak için farklı faktörlerin devreye girdiğine vurgu yapan Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"Sanatla ilgilenen birinin her yaptığı işin çok başarılı olması diye bir şey söz konusu olamaz. Başarılı olmak bence şart değildir. Sadece sanatçının belirleyici olduğu bir durum da değil. Sanat biraz daha kompleks bir yapı ve yeteneğiniz kapasitesinde birtakım şeyleri yapabiliyorsunuz."

Karslıoğlu, başarının ancak üretme amacından vazgeçmemek, cesur olmak gibi erdemlerle mümkün olabileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanat yeniliklere açık olmayı gerektiriyor. Siz böyle olunca en başında kariyerinizi doğru yönde belirlemiş oluyorsunuz. Her zaman başarıyı yakalayamayabilirsiniz ama gönül rahatlığınız olur. Bence kariyerin en önemli noktası yaptıklarınla mutlu olabilmektir. Kariyer hedeflerine ulaşmak için bir acı çekmek de gerekebilir. Bu yola çıkarken çok kararlı olmak gerekiyor. Bir oyuncunun kariyer planlamasını kendini tanımaya başladığı 18-19 yaşlarında yapması bence en doğrusudur."

YORUMLAR
500

Devlet Tiyatroları, Remzi Buharalı, İstanbul, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Oyunculuk Kariyer Planlaması' söyleşisi AKM'de gerçekleştirildi - Son Dakika


Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış         
18:35
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
18:14 İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
16:57 Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı
16:50 Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi!
16:50 Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:41:17. #1.13#
SON DAKİKA: "Oyunculuk Kariyer Planlaması" söyleşisi AKM'de gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement