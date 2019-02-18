Oyunculuk Kariyerinize İlk Adımı Beykoz Kundura'da Atın!

Her bir oyuncu adayının, hayal ettiği oyunculuk kariyeri için atacağı ilk adım temel oyunculuk eğitimleridir; bu eğitimler kendini, bedenini tanıyan, özgüveni ve hayal gücü yüksek başarılı oyuncular için bir gerekliliktir. Beykoz Kundura Film Platoları'nda yer alan sanat ve oyunculuk akademisi Famelog Academy'nin düzenlediği Temel Oyunculuk Eğitimi'nin yeni dönemi için kayıtlar devam ediyor!

Türkiye'nin en önemli, tarihi ve artistik platosu olan Beykoz Kundura'da yer alan Famelog Academy, öğrencilere benzersiz bir ortamda eğitim alma fırsatı sunuyor. Pek çok dizi ve filmin set ortamına da tanıklık edebilen öğrenciler, her biri alanında uzman ve öncü isimler tarafından edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme şansı elde ederken profesyonel hayata da hazırlanıyor.

Famelog Academy'nin, Tuğçe Tanış ve Nilay Erdönmez'in eğitmenliğinde düzenlediği Temel Oyunculuk Eğitimi'nin yeni dönemi için kayıtlar devam ediyor. İlk buluşması 16 Şubat 2019 Cumartesi günü yapılan Temel Oyunculuk Eğitimi,toplam 12 hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri 15.00–18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Öğrencilerin ön görüşme ile kabul edildiği Temel Oyunculuk Eğitimi, 17 yaş ve üstü katılımcılara açık.

Katılımcılar, Cumartesi günleri Tuğçe Tanış'tan Oyunculuk Başlangıç Eğitimleri'ni alacaklar. Derslerde, oyuncunun sahne üzerindeki gerginliğini ve engellerini farketmesi; gerginlikle baş etme ve özgürleşme egzersizleri; duyusal farkındalık; duyusal keşif ve duyu belleğinin uygulanması; dürtüleri takip ederek bedensel forma ulaştırma ve öğrenilenlerin monologa uygulanması üzerine çalışmalar yapılacak. Pazar günleri Nilay Erdönmez'in vereceği Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimleri'nde ise öğrenciler ses–nefes kullanımı, diksiyon, fonetik, tonlama, vurgu, artikülasyon, entonasyon ve beden dili üzerine çalışacaklar.

Temel Oyunculuk Eğitimi'ni alan ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen öğrencilerin, Famelog Academy'de gerçekleşen Barış Kışlak ile Chubbuck Metot'a Giriş eğitimlerine başlama imkânı da bulunuyor.