Son Dakika Haberleri: Oyuncusunun Nerede Olduğunu Basın Toplantısında Öğrenen Guardiola Afalladı: S...., Bilmiyordum

Oyuncusunun Nerede Olduğunu Basın Toplantısında Öğrenen Guardiola Afalladı: S...., Bilmiyordum

1 saat önce

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barselona'da zannettiği defans oyuncusu Benjamin Mendy'nin Hong Kong'da olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barselona'da zannettiği defans oyuncusu Benjamin Mendy'nin Hong Kong'da olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. İspanyol teknik direktör ağzından küfür de kaçırdı.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:26 Kaynak: Youtube

Barselona, Hong Kong, Manchester City, Josep Guardiola, Genel
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