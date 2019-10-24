"Oyuncuya cinsel saldırı" davasında karar

ŞİKAYETÇİ AVUKATLARI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Murat K. katıldı. Şikayetçi Sevde Z.Y.'yi ise avukatları temsil etti. Şikayetçi Sevde Z.Y'nin avukatı Nuriye Alsancak, sanığın müvekkillerinin bacağını ve cinsel organını elleyerek cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek " Yargıtay'ın içtihatlarına göre kadının beyanının esas alınmasını gerekir. İlerideki kariyerini riske ederek şikayette bulunmuştur. İş dolayısıyla cinsel saldırı olduğundan sanığın nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.



BERAATİNİ TALEP ETTİ



Sanık Murat K. ise son savunmasında, "Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı Çetin Yüksel de, "Şikayetçi, iddia ettiği olay sonrası provalara katılmıştır. Sonraki beş günde de bu olayı kimseye anlatmamıştır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.



KESİN NİTELİKTE DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİNDEN BERAAT KARARI VERİLDİ



Mahkeme, şikayetçinin soyut iddiası dışında, "sanığın cezalandırılmasına elverişli nitelikte her türlü şüpheden uzak, kesin nitelikte delil elde edilemediğinden" ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gözetilerek Murat K'nın beraatine karar verdi. Şikayetçinin avukatları, istinafa başvurarak karara itiraz edeceklerini belirttiler.



İDDİANAME



İddianameye göre, olay Beşiktaş'ta 17 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşmişti. Olay tarihinde asistanlık yapan Sevde Z.Y'den prova arasında arka tarafta karanlık kısımda oturan sanık Murat K'nin kahve istedikten sonra şikayetçinin bacağının iç kısmından tutup genital bölgesine kadar olan kısmı ellediği iddia edilmişti. Murat K. hakkında "Basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.