Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil

Milliyet'in haberine göre; Artan sakatlıklardan sonra Vitor Pereira, oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı analizler yaptırttı. Mesut Özil'in sakatlık riskinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun 60 dakikadan fazla oynamasının risk teşkil ettiği belirtildi.

BU YÜZDEN ÇIKTI

Mesut Özil'in Sivasspor maçında bitime yarım saat kala çıkmasının nedeni de işte bu veriler olduğu ifade edildi. Sakatlık riski göz önünde bulundurularak Özil kenara alındı.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Bu sadece Mesut Özil'le sınırlı bir durum değil. Takımdaki tüm oyuncuların ölçümleri yapılıyor ve fizik gücüne, kas gücüne göre dakikaları hesaplanıyor. Artık sakatlık konusu daha detaylı irdeleniyor. Bir oyuncunun kaç dakika oynayabileceği ve kaçıncı dakikadan sonra sakatlık riskinin başladığı Vitor Pereira ve ekibi tarafından yakından takip ediliyor.