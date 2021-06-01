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Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Masum Dumanoğlu sorularımızı cevapladı - Son Dakika

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Masum Dumanoğlu sorularımızı cevapladı

01.06.2021 12:59
Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Masum Dumanoğlu sorularımızı cevapladı, System.String[]

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, merak edilen soruları cevapladı.

Türkiye'de uzun süredir oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayan Oyunfor'un Genel Müdürü Mehmet Masum Dumanoğlu, sorularımızı cevapladı.

Röportajımızda Dumanoğlu'na oyun sektörünün dünü, bugünü ve yarınını, Covid-19 pandemisinin oyun sektörünü ve oyuncuları nasıl etkilediğini, Twitch'in yeni yerel fiyatlandırma politikasını ve oyun içi eşya ver karakterlerin satışına nasıl baktıkları gibi sorular yönelttik.

Başlamadan önce sizi tanımayanlar için kendinizden ve Oyunfor'dan bahsedebilir misiniz?

Ben Mehmet Masum Dumanoğlu. Sakarya Üniversitesi, İç Mimarlık ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunuyum. Küçük yaşlarda başlayan oyun ilgisi, Atari, konsol, PC derken her geçen yıl benim için daha ilgi çeken bir aktiviteye dönüştü. 2011 yılında ülkemizdeki oyun sektörünün gelişmesi ve oyuncu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan oyunfor.com projesi ile tanıştım. Oyunfor, beni en az oyunlar kadar heyecanlandırdı ve projeye dahil oldum. 10 yıldır oyunfor.com'un her bölümünde çalışma şansım oldu ve şu anda oyunfor.com'un Genel Müdürüyüm.

Oyunfor, Türkiye'deki oyun sektörünü geliştirmek, oyunculara kaliteli hizmet ve uygun fiyat avantajları sağlamak ve global oyun firmalarına Türkiye pazarını tanıtarak satış kolaylığı sağlamak amacı taşıyan bir projeydi ve her geçen yıl bu doğrultuda ilerleyerek oyun sektöründe önemli bir değer haline geldi.

Oyunfor 2021 yılı itibariyle Google Play, Tencent, Electronic Arts (EA), Gameforge, Netease, Microsoft, Ubisoft, Konami, Bethesda, Capcom, Riot Games, PUBG Corp, Paradox, Techland, Travian, Sega dahil 85 oyun firmasının Türkiye'deki yetkili satıcısı olmuş ve firmalara pazarı tanıtmasının yanı sıra, ülkemizde TL fiyatlandırmasıyla oyunlarını satmalarında da önemli rol oynamıştır.

Covid-19 pandemisinde bir yılı devirdik ve büyük ölçüde kısıtlamalar ile yaşamaya alıştık. Oyunfor kullanıcıları bu dönemi nasıl karşıladı? Pandeminin başlangıcı ile bir yıl geçtikten sonraki sürede ne gibi farklılıklar yaşandı?

Pandemi ile beraber oldukça kısıtlı, normal düzenimizden çok uzak bir yaşam düzenine geçtik. Stresten uzaklaşmanın ve sosyalleşmenin mevcut durumdaki en kolay yolu oyunlar oldu. Evde kalma süreleri arttıkça kullanıcılarımızın farklı kategorilerdeki oyunları da tecrübe etme şansları oldu. Satın alma alışkanlıkları belirli kategorilerden uzaklaşarak genele yayılırken, kadın kullanıcı sayımız ve 30 yaş üzeri kullanıcı sayımız arttı. Özellikle mobil oyunlara ciddi bir yönelim oldu.

Platformunuz üzerinden tanınmış Twitch ve YouTube yayıncılarının izleyicileri bağış yaparak destek olabiliyorlar. Twitch'in aboneliklerinde yerel fiyatlandırma kararı almasının ardından bağışlarda bir değişiklik bekliyor musunuz?

Oyunfor.com olarak her zaman kullanıcıların ve yayıncıların istekleri yönünde hizmetler sağlamaya çalıştık ve çalışıyoruz. PayPal, ülkemizde operasyonunu durdurma kararı aldıktan sonra ve YouTube yayıncıları destek alma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamış, biz de kısa sürede alternatif bir bağış sistemi oluşturup destek olmuştuk. Twitch'in aboneliklerinde yerel fiyatlandırma kararı almasını da memnuniyetle karşıladık. Fiyatlandırmanın yerel olması Twitch aboneliklerinin kullanımını artıracaktır fakat eski destek sisteminde köklü değişiklikler yaşanmasını beklemiyorum.

Geçmiş dönemde espor sektörüne de isim sponsorluğu gibi yollarla katılım sağladınız. Şirket olarak espor sektörü ile alakalı yeni planlarınız var mı?

E-sporun yaygınlaşması için ilk sponsorluklarımızı büyük ölçüde bu alanda gerçekleştirdik. Birçok e-spor takımını destekledik ve desteklediğimiz takımların bazıları şampiyonluklar yaşadı. E-spor sektörü artık çok büyüdü ve sponsor bulmak takımlar için eskiye nazaran çok daha kolay hale geldi. Ülkemizde oyun sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak etki yapan dalların gelişmesinde her zaman olduğu gibi gelecekte de ihtiyaç olması halinde Oyunfor orada olacaktır. Yakın zamanda e-spor arenasına çıkacak yeni oyunlar için oluşturulacak takımlara sponsorluk desteği vermeyi düşünüyoruz.

Oyunfor İlan Pazarı'nda on binlerce liralık oyun hesapları ve eşyalar satışa sunulmuş durumda. Bazı oyunların ise hesap satışına sıcak bakmadığını hatta direkt olarak yasakladığını biliyoruz. Siz bu konuda nasıl bir bakış açısına sahipsiniz?

İlan pazarı, oyuncuların talepleri üzerine güvenli bir şekilde oyun hesaplarını veya eşyalarını satabilecekleri bir mecranın gerekliliği fikriyle doğdu. Oyunfor, oyun sektöründe kullanıcı isteklerine uygun hareket ederken, aynı zamanda oyun firmalarının haklarını da korumaktadır. Tarafların zarar görebileceği ilan pazarı satışlarına asla müsaade etmiyoruz.

10 yılı aşmış bir organizasyon olarak Türkiye'deki oyuncuların değişimini gözlemleme fırsatı yakaladınız. Oyuncuların değişiminde gözünüze en çok çarpan nokta neydi?

Ülkemizde FPS, MMORPG ve futbol oyunları uzun yıllardır en çok oynanan oyunları oluşturuyor. Oyuncuların bu tür oyunlarda gruplar halinde oynayarak sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamaları, bu türlerin uzun yıllardır popüler olmasını sağlamıştır. Önceki yıllarda ağırlıklı olarak konsol ve PC kategorilerinde satışlar yapılırken, özellikle son 5 yılda akıllı telefonların gelişmesiyle beraber kullanıcılar daha çok mobil oyunlara yöneldiler.

Peki 2021 yılının geri kalan 6 ayında oyuncuları neler bekliyor?

Dünyada en hızlı gelişen sektörlerin başında olan oyun sektöründe her ay bir yenilik görmemiz mümkün. Oyunculara cüzi abonelik ücretleriyle birçok eski ve yeni oyunu güçlü donanımlara ihtiyaç duymadan istedikleri yerde oynayabilme şansı tanıyan bulut oyun sistemleri yılın geri kalanında gittikçe büyüyüp yaygınlaşarak oyun dünyasının gündemini meşgul etmeye devam edecektir. Dying Light 2: Stay Human, Chivalry 2, Blood Bowl 3, Back 4 Blood, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Warhammer 40,000: Darktide ve HUMANKIND'ı ise bu yıl merakla beklediğimiz oyun ve ek paketler olarak sıralayabiliriz.

Sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. Playerbros okurlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı?

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Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Masum Dumanoğlu sorularımızı cevapladı

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Masum Dumanoğlu sorularımızı cevapladı - Son Dakika


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