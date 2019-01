Oyunları Bozacak Bölgede Tek Güç Türkiye'dir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , "Büyük oyunu biliyorsunuz, bütün bu oyunları bozacak bölgede bir tane güç vardır, o da Türkiye 'dir. Bütün bu oyunları bozacak bir tane siyasi organizasyon vardır, o da AK Parti'dir. Bütün bu oyunları bozacak bir lider vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan 'dır." dedi.Kurtulmuş, AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi 'ni ziyaret etti. Burada balıklara yem atıp kutsal mekanlarda dua eden Numan Kurtulmuş, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.Kurtulmuş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Vefa Yemeği"nde yaptığı konuşmada, milletvekili, belediye başkanı gibi pozisyonların milletin verdiği emanetler olduğunu söyledi."O görevlerde olduğumuz sürece milletin vermiş olduğu bu emaneti eksiksiz, kusursuz ve hatasız bir şekilde taşımak boynumuzun borcudur." diyen Numan Kurtulmuş, aday adaylarından da aday olmuş gibi çalışmalarını istedi."31 Mart seçimleri çok önemli"Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, şöyle konuştu:"Türkiye geçtiğimiz yıl 24 Haziran seçimlerinde yeni bir sisteme geçişin ilk sınavını verdi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti. Hayırlı uğurlu olsun, Türkiye'nin önü açıldı. Şimdi bu seçim, yeni sistem içerisinde yapılan ilk seçimdir. Her ne kadar bir yerel seçim özelliği taşıyorsa da nihayetinde mahiyeti itibarıyla Türkiye'nin bundan sonra hangi tarafa çevrileceğini gösterecek önemli işaretlerden birisidir. 'Nasılsa seçimi kazanıyoruz' diyerek işi oluruna bırakmak olmaz. Seçimleri Şanlıurfa'nın her ilçesinde ve büyükşehirde alabileceğimiz en yüksek oyla kazanmamız lazım. Bunun için de gayretle, canla başla, dur durak bilmeden 31 Mart seçimine kadar gayret edeceğiz. 31 Mart gününde sandıklara sahip çıkacağız. Kampanya sırasında değmedik gönül, çalmadık kapı, elini sıkmadığımız insan kalmayacak."Şanlıurfa halkının bugüne kadar sürekli AK Parti'nin yanında durduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, bu seçimde de buradan rekor oy almak istediklerini yineledi."Etrafımızdaki oynanan oyunları görüyorsunuz"Kurtulmuş, AK Parti'nin sadece Türkiye'de değil tüm mazlumlar için önemli bir parti olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Etrafımızdaki oynanan oyunları görüyorsunuz. Türkiye'nin amiral gemisi olduğu ' Orta Doğu ' dediğimiz bu coğrafya ne yazık ki göz göre göre, göstere göstere maalesef büyük olayların içine çekilmiş. Hemen burnumuzun dibinde Türkiye'nin akrabaları, sizlerin akrabalarınız olan Suriye 'deki kardeşlerimiz, Irak Yemen paramparça hale getirilmiş. Bütün hedef, Orta Doğu'da güçlü bir ülke kalmasın. Geçmişte savaşı kazananlar, cetveli, pergeli koydular masanın üstüne ve böldüler. 'Burası Suriye'dir, burası Irak'tır, burası Ürdün 'dür, burası Türkiye'dir' dediler. Allah aşkına Akçakale 'yi Tel Abyad'dan ayıran ne var? Bu coğrafyadaki insanları bin asır evvel 'şu ülke, bu ülke' diye böldüler. Bütün güçleriyle yüklendiler. Ama insanları, halkları birbirine düşman edemediler."Numan Kurtulmuş, bazı kesimlerin geçmişte başaramadıklarını şimdi vekalet savaşlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Vekalet savaşları ne demek? Biz 9-10 sene evvel bunu konuşuyorduk. Vekalet savaşları şu; Büyük güçler ellerini soğuk sudan sıcak suya sokmadan ateşin içine maşalarıyla giriyorlar. Bana birisi anlatabilir mi 'DEAŞ' denen örgüt nasıl kuruldu? Kimin tarafından kuruldu, nasıl organize edildi? 80 bine yakın militanı vardı. Güya internet üzerinden örgütlendiler. Dünyanın dört bir tarafından insanları bir araya getirdiler. Hatta bir hafta içerisinde Suriye'nin en batısından başlayarak Kerkük 'e kadar bütün şehirleri tek tek işgal ederek devam ettiler. Dünya seyretti, bu adamların lojistik desteği nereden geliyor?" diye konuştu.Suriye'de yaşanan iç savaş ve terör olayları nedeniyle zulme maruz kalan insanlara Türkiye'nin sahip çıktığını anımsatan Kurtulmuş, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkese sahip çıkmaya çalıştıklarına dikkati çekti."Bizim için Suruç 'taki Ahmet ile Kobani 'deki Mehmet arasında, Akçakale'deki Hasan ile Tel Abyad'daki Hüseyin arasında hiç bir fark yoktur." ifadelerini kullanan Numan Kurtulmuş, tüm terör örgütleriyle aynı şekilde mücadele edildiğini aktardı."1,5 trilyon dolar Türkiye'nin parası terörle mücadeleye gitti"Kurtulmuş, terör örgütü PKK ile de çok güçlü şekilde mücadele edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:"40 yıllık bu mücadele Türkiye'ye kaça mal oldu diye bir sorun. Ölen on binlerce insanı, şehitlerimizi bir tarafa bırakarak söylüyorum, bundan birkaç sene evvel hesaplamıştık 1,5 trilyon dolar Türkiye'nin parası terörle mücadeleye gitti. Elin gavuru kenarda seyrediyor ve gülüyor. İnanın bunlar Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü sevmezler. Bunlar için Orta Doğu halklarının zerre miktarı bir değeri yoktur. Bakın Suriye'ye, Halep'in, Şam 'ın ne hale getirildiğini düşünün. O canım medeniyet ayaklar altına alındı. Milyonlarca insan öldü. 10 milyona yakın Suriyeli evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Irak'ta asırlardır bir arada yaşayan insanlar etnik kökenleriyle ayrıldı. Etnik yapılar birbirine düşman olduğu gibi, maalesef mezhep üzerinden halklar da birbirine düşman edildi.""Büyük oyunu görüyoruz"Türkiye'de yıllardır büyük oyunlar oynandığını ve bunların hepsinin aynı amaca hizmet ettiğini anlatan Numan Kurtulmuş, "Büyük oyunu biliyorsunuz, bütün bu oyunları bozacak bölgede bir tane güç vardır, oda Türkiye'dir. Bütün bu oyunları bozacak bir tane siyasi organizasyon vardır, o da AK Parti'dir. Bütün bu oyunları bozacak bir lider vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için Türkiye'ye bu kadar yükleniyorlar. Biz büyük oyunu görüyoruz. Gezi olayları oyunun bir parçası, 17-25 Aralık oyunun bir parçası, 15 Temmuz oyunun kanlı bir parçası, FETÖ denilen eşkıya çetesi bu oyunun bir parçası, PKK denilen örgüt, PYD, DEAŞ bu oyunun birer parçası. Koyun parçaları yan yana, oyunun adı 'ikinci Sykes-Picot'dur. Yani bir asır evvel sınırlarını böldükleri bu coğrafyanın şimdi gönüllerini, zihinlerini bölerek halkları düşman hale getirmek istiyorlar. Bu oyunun farkındayız. Farkında olduğumuzu onlar da biliyor ama Türkiye olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dirliğimizi, birliğimizi inşallah hiç bozmayacak ve bozdurmayacağız. 31 Mart bu anlamda çok önemli bir seçim." şeklinde konuştu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve bazı AK Parti Şanlıurfa milletvekillerinin katıldığı programda Kurtulmuş, daha sonra partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.