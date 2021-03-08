Oyunseverler 7 ayda 2 milyar 60 milyon 296 bin 477 TL kazandı - Son Dakika

Oyunseverler 7 ayda 2 milyar 60 milyon 296 bin 477 TL kazandı

08.03.2021 17:28
Oyunseverler 7 ayda 2 milyar 60 milyon 296 bin 477 TL kazandı, System.String[]

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans farklı bir şans oyunları deneyimi yaşatmayı sürdürüyor.

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans farklı bir şans oyunları deneyimi yaşatmayı sürdürüyor.

T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, faaliyetlerine devam ediyor.

7 ayda dağıtılan toplam ikramiye miktarı 2 milyar TL'yi geçtiOyunseverler, 1 Ağustos 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında; Kazı Kazan'da, 1 milyar 90 milyon 248 bin 406 TL, Sayısal Loto'da 307 milyon 364 bin 719 TL, Süper Loto'da 279 milyon 420 bin 762 TL, On Numara'da 80 milyon 814 bin 330 TL, Şans Topu'nda 78 milyon 571 bin 130 TL ve Milli Piyango'da 223 milyon 877 bin 130 TL kazandı. Şubat ayının en büyük ikramiyesi, Süper Loto ile İstanbul Eyüpsultan'da 1 kişiye çıkan 42 milyon 286 bin 939 TL oldu. Oyuncuların Şubat ayı itibariyle kazandığı toplam miktar 2 milyar 60 milyon 296 bin 477 TL'ye ulaştı. (Tablo)


Oyunseverler 7 ayda 2 milyar 60 milyon 296 bin 477 TL kazandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Oyunseverler 7 ayda 2 milyar 60 milyon 296 bin 477 TL kazandı - Son Dakika Ekonomi


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