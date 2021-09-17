Oyunseverler için maksimum performans sağlayan 5 ekipman - Son Dakika

İyi bir oyun deneyimi ve oyundan alınan zevki en üst seviyeye çıkarmanın yolu kullanıcıya uygun, doğru ekipmanları bulmaktan geçiyor. Oyun tutkunları ekipman seçerken performanslarını artıracak, oyunu tanıyıp, oyuncunun beklentilerini anlayacak, dayanıklı ve konforlu ürünlere ihtiyaç duyuyor.Ürünlerini bu ihtiyaçlardan yola çıkarak tasarlayan oyun dünyasının önde gelen ekipman üreticisi SteelSeries, sanal dünyada ilkleri yaşattığı ekipmanları ile oyuncuların performanslarının yükselmesine katkıda bulunuyor. SteelSeries, oyun performansını katlamak isteyenler için mutlaka göz atılması gereken 5 ekipmanı sıraladı.

STEELSERIES APEX PRO OYUNCU KLAVYESİ

Oyun, heyecan, aksiyon ve hız demek. Oyuncular da hızla kararlar alıp bir sonraki adımını belirlerken geride kalmayacak bir ekipmanın ihtiyacını duyuyor. SteelSeries'in mekanik klavyeler arasında bir devrim yaratan tuş başına hassasiyet, yüzde 100 anti gölgeleme ve manyetik sensör özelliklerine sahip klavyesi Apex Pro, oyun performansının maksimum seviyeye çıkmasına yardımcı oluyor. Mekanik klavyeler arasında bir ilk olan tuş başı hassasiyet özelliği sayesinde klavye tuşları, 0,4 ila 3,6 mm arasında bir değerde ayarlanabiliyor. Geleneksel klavyelerden manyetik sensörleri ile de ayrılan Apex Pro, benzerlerine oranla 8 kat daha hızlı tepki süresine sahip. Oyunlardaki karmaşık kombinasyonları yaparken aynı anda basılan tuşların her birine de yüzde 100 anti gölgeleme özelliği ile yanıt verebiliyor. Havacılık sektöründe de kullanılan alüminyum çerçevesi ile de uzun süreli kullanımda bile gücünü koruyor.

STEELSERIES ARTICS 9 KABLOSUZ OYUNCU KULAKLIĞI

Oyun sırasında olup biten her şeyin farkında olmak için oyun seslerini takip edebilmek oldukça önemli. SteelSeries'in kablosuz oyuncu kulaklığı Arctis 9, ödüllü Arctis kalitesi ile oyun seslerini avantaja dönüştürüyor. En tiz ve zayıf sesten, en güçlü baslara kadar tüm sesleri yakalayıp özenle vurgulayan Arctis teknolojisi ile oyun oynarken hiçbir ayrıntı kaçırılmıyor. Arctis 9'un DTS Headphone: X v2.0 özellikli hoparlörleri, bilgisayar için gerçeğe yakın çevresel ses deneyimi yaşatıyor. Düşük latens özellikli 2.4 GHz kablosuz bağlantısı ile Arctis 9, gecikmesiz ve net bir ses teknolojisi sunuyor. SteelSeries kulaklıklarında bulunan Discord onaylı ClearCast mikrofonu konuşma sesini çevre gürültüsünden arınmış ve net bir şekilde iletiyor. Arctis 9'un optimize edilmiş pili de tam şarjla 20 saati aşan bir kullanım sunuyor.

STEELSERIES RIVAL 5 OYUNCU MOUSE'U

Birçok oyuncu yalnızca tek bir türden oyunu değil, birçok farklı oyunu oynamaktan zevk alıyor. Oyunseverler, uzun oyun gecelerinde FPS ile başlayıp MOBA ile devam edebiliyor. SteelSeries Rival 5, bu uzun gecelerde seçilen oyun türü ne olursa olsun oyuncu performansının maksimum seviyeye çıkmasına destek oluyor. Rival 5'in gövdesi üzerinde farklı oyun türlerindeki ihtiyaçlara göre ayarlanabilen 9 makro tuş bulunuyor. Kayıtlı profilleri ile bulunduğu oyunu algılayabilen Rival 5, League of Legends'tan çıkıp Fortnite'a geçildiği anda otomatik olarak değişiyor. Profesyonellerin tercihi TrueMove Air sensörü ile gerçek zamanlı ve mükemmel piksel hassasiyeti ve 1'e 1 izleme yapılabiliyor. RGB'yi bir sonraki seviyeye taşıyan 16.8 milyon netlikte 10 bölgeli parlak prizma sağlayan PrismSync aydınlatma teknolojisine ek olarak Rival 5'te, Discord veya oyun içi bildirimler alındığında kullanıcıyı uyarmak üzere ayarlanabiliyor.

STEELSERIES PRIME OYUNCU MOUSE'U

Video oyunları eğlenmek için olduğu kadar kazanmak için de oynanıyor. SteelSeries de Prime'ı esporcuların kazanma tutkusundan ilham alarak, espor için özel olarak üretti. Zafere giden yolda her şeyin birkaç saniyede değişebileceğinin bilinciyle tasarlanan Prime, oldukça hızlı ve hafif bir mouse olarak göze çarpıyor. Yalnızca 69 gram ağırlığa sahip Prime mouse, yepyeni bir teknoloji olan Prestij OM (Optik Manyetik) anahtarı ile donatılmış. Prestij OM anahtarlar özel olarak öğütülmüş bir neodimiyum mıknatısı tarafından yerinde tutulan çelik bir burulma yayı kullanıyor. Ayrıca kızılötesi bir giriş ışığı kullanan Prime, her tıklamada burulma yayının ışığı kırdığı anda harekete geçerek, eşsiz bir tepki süresi sunuyor. True Move Pro sensörü ise gerçek 1'e 1 takip yapabiliyor. Dış gövdesi özel polimer bir materyal ile kaplı olan Prime, kir ve terlemeye olduğu kadar elden kaymaya karşı da dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

STEELSERIES QCK PRISM OYUNCU MOUSEPAD'İ

Kusursuz ve hatasız bir mouse performansı almanın olmazsa olmazı iyi bir mousepad kullanmaktan geçiyor. Espor profesyonellerinin tercihi SteelSeries Qck Prism oyuncu mousepad kaymaz kauçuk taban ve çifte dokulu kumaş yüzeye sahip. Qck Prism'in iyileştirilmiş yüzey kumaşı, optik ve lazer sensörlere yönelik fare izleme hassasiyetini optimize ederek sensörün takip performansını artırıyor. Yüzey çevresini saran 2-Zone RGB aydınlatmaları SteelSeries Engine aracılığı ile istenilen aydınlatma efektlerini oluşturmak üzere ayarlanabiliyor. Ayrıca yine SteelSeries Engine aracılığı ile Discord'tan alınan yeni mesaj ve sohbet bildirimlerini iletmek için de özelleştirilebiliyor.

Oyunu tanıyan ve kendileri de oyuncu olan ekipler tarafından tasarlanan SteelSeries ürünleri dijital oyunlarda üst düzey performansıyla dikkat çekiyor. SteelSeries'in oyuncuların ve oyun dünyasının ihtiyaçlarına yönelik ürettiği ürünler hakkında bilgi almak isteyenler tr.steelseries.com internet adresini ziyaret edebilir.