Oyunseverler "Rekabeti" Canlı İzleyecek

Oyunseverler için düzenlenen "Ben tek, siz hepiniz" bugün saat 21.00'den itibaren önemli bir rekabete sahne olacak.

Oyunseverler için düzenlenen "Ben tek, siz hepiniz" bugün saat 21.00'den itibaren önemli bir rekabete sahne olacak.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, oyunseverler için düzenlenen "Ben tek, siz hepiniz" bugün saat 21.00'den itibaren Twitch üzerinden Theokoles ve Thaldrin'in kanallarında canlı olarak takip edebilecek.



Türkiye'nin önde gelen yayıncılarından Berke Demir "Thaldrin" ve Muhammed Işık "Theokoles", PUBG'de oyunseverlere karşı tek başlarına meydan okuyacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Sanatçı Alexandra Stan, Altın Palmiye İçin Türkiye'ye Geliyor

Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi

Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım

Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"