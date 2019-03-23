Son Dakika Haberleri: Oyunseverler "Rekabeti" Canlı İzleyecek

Oyunseverler "Rekabeti" Canlı İzleyecek

17 dakika önce

Oyunseverler için düzenlenen "Ben tek, siz hepiniz" bugün saat 21.00'den itibaren önemli bir rekabete sahne olacak.

Oyunseverler
Oyunseverler için düzenlenen "Ben tek, siz hepiniz" bugün saat 21.00'den itibaren önemli bir rekabete sahne olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, oyunseverler için düzenlenen "Ben tek, siz hepiniz" bugün saat 21.00'den itibaren Twitch üzerinden Theokoles ve Thaldrin'in kanallarında canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye'nin önde gelen yayıncılarından Berke Demir "Thaldrin" ve Muhammed Işık "Theokoles", PUBG'de oyunseverlere karşı tek başlarına meydan okuyacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:36 Kaynak: AA

Muhammed Işık, Berke Demir, Türkiye, Red Bull, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Sanatçı Alexandra Stan, Altın Palmiye İçin Türkiye'ye Geliyor Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 16:53:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyunseverler "Rekabeti" Canlı İzleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]